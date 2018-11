Domino’s har ikke blot nøjedes med at lukke syv butikker efter hygiejneskandalen i Operation X. I flere restauranter har de brugt CVR-skifter til at mørklægge kritiske smiley-rapporter, så kunderne ikke længere kan se dem.

Det viser dokumenter fra Fødevarestyrelsen, som B.T. har fået aktindsigt i.

»Det er helt uacceptabelt, og det er endnu et tegn på, at der er en meget problematisk kultur i Domino’s, hvor man forsøger at skjule sine fejl,« siger Camilla Udsen, seniorrådgiver i fødevarepolitik hos Forbrugerrådet Tænk, og uddyber:

»Det ser ikke kønt ud. Der tegner sig et mønster, hvor Domino’s misbruger systemet til selektivt at videreføre gode smileys og kassere de dårlige.«

Domino's har lukket syv butikker ned siden den 10. oktober. Her er det Domino's i Taastrup, der er lukket ned. Foto: Andreas Langaa Vis mere Domino's har lukket syv butikker ned siden den 10. oktober. Her er det Domino's i Taastrup, der er lukket ned. Foto: Andreas Langaa

Siden Fødevarestyrelsens landsdækkende kontrol af kæden den 7. juni har Domino’s skiftet CVR-nummer i seks restauranter. Når en virksomhed skifter CVR-nummer, kan den vælge, om smiley-historikken skal videreføres.

I de fire Domino’s-restauranter, hvor Fødevarestyrelsen har givet dårlige rapporter fra juni frem til CVR-skiftet, har Domino’s valgt at slette de kritiske rapporter, så butikkerne i dag udelukkende fremstår med en eller flere glade smileyer.

B.T. kan dog via en aktindsigt blotlægge de rapporter, Domino’s har valgt at mørklægge.

På Østerbro fik Domino’s en indskærpelse den 7. juni for problemer med datomærkning af råvarer, og den 31. juli fik restauranten en bøde og påbud om at destruere madvarer, der blev vurderet uegnet til menneskeføde.

De to rapporter blev slettet i forbindelse med CVR-skiftet, og i dag kan kunderne kun se en glad smiley fra september.

I Randers fik Domino’s den 7. juni en indskærpelse for rod med datoerne på fødevarerne, men fik så en glad smiley den 13. juli. Efter CVR-skiftet har Domino’s valgt at slette den dårlige rapport, men har videreført den glade smiley til den nye ejer.

I Valby og på Store Kongensgade i København har Fødevarestyrelsen i henholdsvis juni og juli givet Domino’s indskærpelser for mangelfuld hygiejne og rod med datomærkning af råvarer.

De to rapporter slettede Domino’s også i forbindelse med CVR-skifter, og begge restauranter fremstår i dag udelukkende med glade smileyer, de efterfølgende har opnået.

Derfor er det lovligt at slette smiley-rapporter »Når man skifter CVR-nummer, foretager man et ejerskifte. Det svarer til, at man sælger sin butik til en anden. Der har man så fra politisk hold besluttet, at tidligere ejers historik ikke nødvendigvis følger med, når man foretager et ejerskifte,« siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, og uddyber: »Det er ud fra tanken om, at man ikke skal belastes af den tidligere ejers dårligdomme.« Men her fortsætter butikken jo under samme kæde med samme varer og samme navn? »Ja, og når vi ser den slags ejerskifter, hvor der bliver skiftet CVR-nummer inden for den samme personkreds, så holder vi ekstra øje. Og det gør vi også i det her tilfælde med Domino’s.«

»De rapporter, der her er blevet slettet, fortæller om forhold, man kan blive syg af. Den historie skal kunderne have adgang til,« mener Michael René, ekspert i fødevarehygiejne på Københavns Professionshøjskole, og uddyber:

»De vælger jo at slette den dårlige smiley-historik, fordi det giver et dårligt indtryk, hvis kunderne kommer ind og kan se en masse dårlige smileys på væggen. Men forbrugerne bør have adgang til den reelle historie.«

I de to resterende butikker, hvor der er sket ejerskifte, er der ikke slettet rapporter. I Viborg lukkede restauranten helt ned, kort efter der var foretaget ejerskifte.

I Domino's på Falkoner Allé var der en glad smiley, før der blev foretaget ejerskifte. Den glade smiley blev overført til den nye ejer.

Fakta om Domino's-skandalen Domino’s blev den 27. september afsløret i at omdatere fødevarer i Operation X på TV 2. I forbindelse med programmets optagelser besøgte fødevarekontrollen alle Domino's 31 adresser den 7. juni. På 15 af dem var der rod med datomærkning i forskellig grad, i 22 gav fødevarekontrollen en sanktion. Det var blandt andet for problemer med temperaturen på råvarer og problematisk hygiejne. Siden juni har fødevarekontrollen ført tæt kontrol med Domino's. På de kontrolbesøg er der udstedt 70 sanktioner, og der er givet påbud om at destruere varer, påbud om lukning af butikker og 14 bøder, oplyser Fødevarestyrelsen. B.T. kunne den 16. november afsløre, at Domino's har taget konsekvensen og indtil videre lukket syv butikker ned på tværs af landet.

Et nærmere blik på CVR-skifterne viser, at Domino's hovedkontor er involveret i flere af de ejerskifter, der sker efter den 7. juni.

I ét tilfælde skifter ejerskabet fra et firma med navnet Amager Domino's Aps til Roskilde Pizza Aps. Begge selskaber har adresse samme sted - Præstemarksvænge 19, som er hjemsted for Domino's hovedkontor.

Efter flere dages samtaler frem og tilbage har Domino's valgt at sende en skriftlig kommentar om sagen.

»Dominos har naturligvis gennemført en vurdering af, hvilke franchise-tagere, der ikke har levet op til kædens kvalitetsstandarder - og taget action på det. Derfor er ejerforholdet ændret på en række butikker,« skriver Domino's i en mail til B.T.

Domino's har hængt 'lukket'-sedler op i vinduet flere steder i landet. Vis mere Domino's har hængt 'lukket'-sedler op i vinduet flere steder i landet.

Herefter forklarer Domino's, at de ikke længere bruger en praksis, hvor man sorterer i smiley-rapporterne i forbindelse med ejerskifter.

»Dominos har siden oktober måned ændret procedurer ved ejerskifte og overfører nu al kontrolhistorik ved ændret ejerskab. Det er bl.a sket for butikken i Randers. Dette indebærer fremover, at hele vil kontrolhistorikken fremgå, når en franchisebutik sælges eller købes tilbage,« skriver Domino's.

Fødevarestyrelsen bekræfter overfor B.T., at Domino's har anmodet om at få den mindre gode rapport i Valby fra den 7. juni overført. Den fremgår dog endnu ikke på findsmiley.dk.