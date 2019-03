I knap to uger har Domino’s 22 pizza-restauranter haft lukkede døre, efter kæden gik konkurs i starten af marts. Skandaler med fødevarehygiejne blev for tung en byrde. Alligevel er det ikke urealistisk, at Domino’s tænder pizza-ovnene og åbner op på ny.

»Der er et par interesserede købere, og man kan sagtens forestile sig, at de driver Domino’s videre.«

Sådan lyder det fra Morten Hans Jakobsen, partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, som er kurator for konkursboet i Domino’s.

Han sidder i forhandlinger med flere købere, fortæller han.

Domino's Pizza i Herlev havde fra den ene dag til den anden sorte plader for vinduerne. Foto: Niels Philip Kjeldsen Vis mere Domino's Pizza i Herlev havde fra den ene dag til den anden sorte plader for vinduerne. Foto: Niels Philip Kjeldsen

»Vi arbejder på at sælge det hele eller det meste af det i drift. Hele apparatet er der jo, så det er bare med at sætte sig ind og køre videre,« siger Morten Hans Jakobsen:

»Man kan sagtens forestille sig, at køberen bare går ind og laver pizzaer.«

Han vil ikke ind på, hvem de interesserede købere er – eller om de er fra Danmark eller eventuelt repræsenterer udenlandske pizzakæder.

Han mener dog ikke, at det er urealistisk, at køberne går ind og genopliver Domino’s-brandet.

Fakta om Domino's-skandalen Domino's blev 27. september afsløret i at omdatere fødevarer i Operation X på TV 2. I forbindelse med programmets optagelser besøgte fødevarekontrollen alle Domino's 31 adresser 7. juni. På 15 af dem var der rod med datomærkning i forskellig grad, og i 22 gav fødevarekontrollen en sanktion, bl.a. for problemer med temperaturen på råvarer og problematisk hygiejne. Siden juni har fødevarekontrollen ført tæt kontrol med Domino's. På de kontrolbesøg er der udstedt 70 sanktioner, og der er givet påbud om at destruere varer, påbud om lukning af butikker og 14 bøder, oplyser Fødevarestyrelsen. B.T. kunne 16. november afsløre, at Domino's havde taget konsekvensen og lukket syv butikker ned på tværs af landet. I januar fortsatte butikslukningerne så, da Domino's lukkede ned for yderligere to restauranter. Den 2. marts blev Domino's begæret konkurs i Danmark.

»Det afhænger selvfølgelig lidt af, om de kan få en aftale med Domino’s om at drive franchisen videre i Danmark. Men håbet er da, at køberne driver et sammenligneligt koncept,« siger Morten Hans Jakobsen.

Men er det realistisk at drive et brand videre, som har været så kraftigt belastet i Danmark de seneste måneder?

»Det tror jeg da på. Det var et lokalt problem med driftsherren i Danmark. Domino’s-brandet som sådan er ikke skadet, det er det kun i Danmark. Og det vil jeg da tro, at man kan rette op på,« siger Morten Hans Jakobsen.

Han forklarer, at to ting lige nu presser processen.

Her er det Domino's i Taastrup, der er lukket ned. Foto: Andreas Langaa Vis mere Her er det Domino's i Taastrup, der er lukket ned. Foto: Andreas Langaa

Medarbejderne i Domino’s er suspenderet og inden weekenden er omme, skal man finde ud af, om de skal fortsætte.

Derudover står en del af de udlejere, der ejer de lokaler, Domino’s-restauranterne ligger i, og vil have svar på, om de skal forsøge at udleje lokalerne til anden side.

»Så det er to presbolde, kan man sige,« siger Morten Hans Jakobsen:

»Vi regner med at være klogere på den anden side af weekenden.«