For fremtiden kan det blive en dyr fornøjelse at købe bananer i Danmark.

De columbianske bananplantager - hvorfra vi importerer en stor del af vores bananer - er nemlig for øjeblikket hærget af svampetypen Fusarium Oxysporum, som vi på dansk kalder panamasyge.

Det skriver DR, der har talt med Marten Sørensen, der er lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

»Hvis det griber om sig, og de ikke er i stand til at standse angrebet, så vil det give en mangel på bananer, og så vil priserne stige«, siger Marten Sørensen.

Han kalder svampetypen en ‘væmmelig karl’.

Svampen er nemlig resistent overfor almindelige bekæmpelsesmidler,n kan overleve i jorden i adskillige år og kan let sprede sig via vand.

Problemet, der har ramt sorten Cavendish, som er en af de mest spiste af sin slags, greb også om sig sidste år.

Allerede da kunne forskere berette, hvordan svampesygdommen havde spredt sig i Afrika og Asien.

Dengang lød advarslen, at den formentlig også ville komme til Sydamerika. Noget, der altså nu er en realitet.

Og det er et problem, fordi bananerne er anset som værende verdens ottende vigtigste afgrøde. Svampen dræber simpelthen planterne, så snart den rammer dem.

Derfor frygter flere også, at der er en reel risiko for, at bananplanterne risikerer at uddø indenfor de næste ti år, hvis ikke der findes en løsning.

Ifølge forskere er den eneste løsning at skue mod genmodificering og på den måde tilføre planterne et gen, der er resistent overfor svampetypen.