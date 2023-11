Kong Vinter har gjort sit indtog og lagt Danmark i dybfryseren.

I nat har det været bidende koldt – og temperaturen kan falde yderligere her til morgen.

»Danmark er for alvor blevet kølet ned i løbet af natten, idet kold luft fra Nordskandinavien er strømmet ned over landet fra nord og nordøst,« skriver DMI's vagthavende meteorolog, Marielle Fournier, i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Den koldeste temperatur er blevet målt i Sjælsmark på Nordsjælland, hvor der er målt otte minusgrader.

»Temperaturen kan flere steder nå at falde lidt endnu og vil ikke stige igen engang før efter solopgang,« fortæller Marielle Fournier.

Selv solens stråler vil ikke sende termometeret i plus i løbet af dagen, bortset fra ved kysterne, hvor det relativt lune havvand presser temperaturen op omkring frysepunktet.

Sammen med vindretningen kommer havvandet også til at få indflydelse på noget helt andet:

Hvor i landet der vil kunne kælkes og bygges snemænd.

Brrr

Idet havvandet er mellem fire og ni grader varmt, vil den store forskel mellem hav- og lufttemperatur giver gode betingelser for, at der kan dannes byger over havene.

»Når den kolde luft bevæger sig indover havet, får den tilført både fugt og varme nedefra, hvilket får luften nær overfladen til at stige til vejrs. Herved dannes skyer, der efterhånden kan udvikle sig til byger. Den kolde luft gør, at nedbøren, der falder fra skyerne, vil falde som sne,« forklarer Marielle Fournier.

Derfor er chancen – eller risikoen om man vil – for snebyger størst ved kyster med pålandsvind.

Fra morgenstunden kommer vinden fra nordøst, men i løbet af dagen skifter den retning og vil komme fra nord og nordvest.

Det er koldt tirsdag morgen. Rigtig koldt. Foto: DMI

Så hvor der er størst chance for snebyger i Østjylland, Trekantsområdet, på Nordfyn, Bornholm, Falster, Møn og langs kysterne ved Jammerbugt, Vigsø Bugt og Thy først på dagen, vil Nordsjællands kyst, Storebæltsregionen og det nordvestlige Falster stå for tur når vindretningen er skiftet.

»Byger er en drilsk størrelse, og det er altid noget prognoserne har svært ved at forudsige, grundet deres mindre skala. Både placering og snemængde er udfordrende, og der kan derfor være store forskelle på, hvor meget sne, den enkelte dansker vil opleve,« fortæller Marielle Fournier.

»Men én ting er sikkert – det er bidende koldt, så husk hue, vanter og halstørklæde, hvis du skal udenfor, og pas ekstra godt på i trafikken,« slutter hun.