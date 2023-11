Djurs Sommerland frygter for sin eksistens.

På grund af noget, der – måske – kommer til at ske 1,2 kilometer fra forlystelsesparken, skriver TV 2 Østjylland.

Her vil Syddjurs Kommune nemlig placere et nyt, stort biogasanlæg – til Djurs Sommerlands store frustration.

»Vi føler lidt, det er en trussel på vores eksistens, så vi kommer selvfølgelig til at kæmpe imod. Vi vil blive ved med at tage dialogen, og vi tror, på, at vi kan overbevise Syddjurs Kommunes politikere om, at de skal finde en anden placering,« siger Henrik B. Nielsen til TV 2 Østjylland.

Han frygter, at biogasanlægget vil få gæsterne til at blive væk.

Syddjurs Kommune forventer, at beslutningen om placeringen af biogasanlægget bliver truffet på et økonomiudvalgsmøde og et efterfølgende byrådsmøde til februar.