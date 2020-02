Når du går på weekend for at slappe af, tager landets supermarkedskæder for alvor hul på ugens helt store opgør om at score dine penge.

Vinderen af det opgør er den supermarkedskæde, som har fået flest kunder til at gå ind gennem døren i weekenden. Og for at komme ud som vinder har hver kæde udviklet gennemprøvede metoder, som er analyseret helt i bund.

Metodens udgangspunkt er naturligvis de tilbud, som hver uge sendes ud til danskerne i en lind strøm. Det sker både via tilbudsaviser i postkasserne og tilbudsaviser på nettet.

Og her er det fuldstændigt afgørende for supermarkederne at ramme plet. Gør de det, kan det resultere i bugnende kasseapparater.

For når du endelig er inde i butikken for at hente et tilbud, køber du ofte andre varer samtidig.

»Det er omkring 25 procent af den omsætning, der er i dagligvarehandlen, som er genereret af de her tilbud. Det er helt uhyre effektivt. Har du de rigtige tilbud i en given weekend, så kan det have en rigtig stor effekt,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Der er nemlig helt specifikke dagligvarer, som fungerer som særdeles effektive kundemagneter.

Det viser en gennemgang af 18 millioner søgninger, der blev foretaget af danske forbrugere på tilbudsavis-platformen eTilbudsavis i 2019.

Gennemgangen, som er udarbejdet af eTilbudsavis for B.T., afslører, hvad det er, danskerne selv leder efter, hvis de er på jagt efter et godt tilbud.

På en klar førsteplads over varer, vi gerne vil have på tilbud, er smør.

Og her er det mærker som Kærgården og Lurpak, der for alvor kan få danskerne til at smutte en tur i supermarkedet, hvis der er et stærkt tilbud.

Herefter følger varer som skyr, æg, kylling og fløde eksempelvis. Øl spiller en stor rolle. Også bleer er en sællert.

Lurpak er en effektiv kundemagnet. Foto: Allan Lundgren Vis mere Lurpak er en effektiv kundemagnet. Foto: Allan Lundgren

Men som et af de helt store slagnumre er sodavand. Pepsi er faktisk det mærke, der bliver søgt allermest efter. Coca-Cola er også højt på listen.

Der er altså en rigtig god grund til, at sodavand fylder godt i kædernes tilbudsaviser hver eneste uge.

Hos Coop, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Irma og Kvickly, er man ikke overrasket over at se varer som smør, sodavand og bleer højt oppe på listen.

»Smør har altid været godt at sætte på tilbud,« Lars Aarup, analysechef i Coop:

FAKTA: Her er de varer, flest søger efter i tilbudsaviserne Top-10-produkter 1: Smør 2: Skyr 3: Æg 4: Kylling 5: Fløde 6: Øl 7: Is 8: Ost 9: Cola 10: Kaffe Top-10-mærker 1: Pepsi 2: Lurpak 3: Coca-Cola 4: Kærgården 5: Cheasy 6: Libero 7: Tuborg 8: Naturli 9: Neutral 10: Monster Kilde: eTilbudsavis

»Generelt er der tale om varer, som vi danskere bare kender prisen for på rygraden. Vi kan se med det samme, om det er et godt tilbud, og derfor er det meget nemt at kommunikere sådan et tilbud.«

Lars Aarup erkender, at det er vigtigt at ramme rigtigt med de tilbud, man kører i de forskellige kæder.

»Vi måler jo hele tiden på de her tilbud. Om de faldt på det rigtige tidspunkt, hvilken effekt de havde, og alt den slags. Det er super vigtigt,« siger Lars Aarup:

»Så selvom vi egentlig oplever, at de fleste kunder opdager tilbuddene, når de allerede er i butikken, så har gode tilbud i avisen en helt klart en effekt.«