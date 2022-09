Lyt til artiklen

Mange danskere har hjemmet proppet med husholdningsapparater, der bruger store mængder strøm.

Med de galoperende strømpriser kan det derfor være klogt at gå sit strømforbrug efter i sømmene.

Det fortæller energianalytiker ved interesseorganisationen Green Power Denmark Kristian Rune Poulsen.

I videoen øverst i artiklen giver han tre eksempler på nogle af de værste strømslugere og kommer med simple tips til smarte og billige løsninger.

Et af eksemplerne er et apparat, som er særligt populært blandt børn og unge, men koster over 1000 kroner om året, hvis blot man benytter det få timer dagligt.

I den helt dyre ende fremhæver Kristian Rune Poulsen et af danskernes foretrukne husholdningsapparater, som mange har en tendens til at overforbruge.

Med de nuværende strømpriser koster det cirka 6.000 kroner årligt at anvende det på daglig basis.

»Den er for mange en luksus, og der findes gode og prisbevidste alternativer,« siger Kristian Rune Poulsen.