Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En gedigen ekstraregning er på vej ind ad brevsprækken til de danske boligejere, hvis det står til tre af regeringens støttepartier.

Det er De Radikale, SF og Enhedslisten, der alle går til valg på at skære eller helt fjerne rentefradraget, som har stor økonomisk betydning for især boligejere med store renteudgifter til realkreditlån og boligbanklån.

Enhedslisten går mest drastisk til værks med sit forslag om helt at afskaffe rentefradraget.

Det skal ifølge partiet udfases gradvist over 25 år og vil isoleret set sende en voldsom ekstraregning til boligejerne.

En helt almindelig familie med to gennemsnitlige indkomster og et realkreditlån på to millioner kroner med en fast rente på fem procent og afdrag vil få en ekstraregning på hele 38.120 kroner om året, hvis Enhedslistens får magt, som de har agt.

Det svarer til en ekstra udgift om måneden på hele 3.180 kroner, når forslaget er fuldt indfaset, viser beregninger som Nordea har foretaget for B.T.

»Det vil gøre ondt på boligejere med store realkreditlån, hvis rentefradraget fjernes,« konstaterer chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Hvis lånet lyder på fire millioner kroner, hvilket ikke er usædvanligt, hvis man skal købe hus eller en større lejlighed i for eksempel hovedstadsområdet, vil Enhedslistens forslag koste boligejerne 68.100 kroner om året.

Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea. Foto: Pressefoto Vis mere Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea. Foto: Pressefoto

De Radikale farer lempeligere frem og foreslår, at rentefradagssatserne sænkes til 22 procent. I dag lyder den høje fradragssats på 33,6 procent.

Det vil for den samme familie med det fastforrentede realkreditlån på to millioner kroner betyde, at der hvert år dumper en ekstraregning på 12.240 kroner ind ad døren, svarende til en ekstra udgift på rundt regnet 1.000 kroner om måneden.

De Radikale vil modsvare udhulingen af rentefradraget ved at øge beskæftigelsesfradraget. Men da det kommer alle lønmodtagere til gode, herunder lejere, vil boligejernes ekstraregning ikke blive fuldt kompenseret af den skattelettelse, som et højere beskæftigelsesfradrag vil give, påpeger Lise Nytoft Bergmann.

»Overordnet set vil boligejerne komme til at betale mere, end de gør i dag. Herunder ikke mindst de boligejere, der ikke har glæde af et højere beskæftigelsesfradrag som for eksempel pensionister. Omvendt vil lejere, der typisk har lavere gæld, vinde på forslaget,« siger hun.

Se beregningerne: Så stor en ekstraregning vil boligejerne få, hvis rentefradraget ændres Enhedslistens forslag: Rentefradraget afskaffes helt Lån på 1 mio. kr.: 19.850 kr.

Lån på 2 mio. kr.: 38.120 kr.

Lån på 3 mio. kr.: 53.110 kr.

Lån på 4 mio. kr.: 68.100 kr.

Lån på 5 mio. kr.: 83.100 kr. SFs forslag: Rentefradraget sænkes med 5 procentpoint, og beløbsgrænsen sænkes fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Lån på 1 mio. kr.: 2.950 kr.

Lån på 2 mio. kr.: 7.480 kr.

Lån på 3 mio. kr.: 10.410 kr.

Lån på 4 mio. kr.: 13.340 kr.

Lån på 5 mio. kr.: 16.270 kr. De Radikales forslag: Rentefradragssatsen sænkes til 22 procent Lån på 1 mio. kr.: 6.850 kr.

Lån på 2 mio. kr.: 12.240 kr.

Lån på 3 mio. kr.: 14.340 kr.

Lån på 4 mio. kr.: 16.450 kr.

Lån på 5 mio. kr.: 18.560 kr. Kilde: Nordeas beregninger for B.T.

SF ønsker at sænke rentefradraget med fem procentpoint og samtidig barbere den såkaldte beløbsgrænse ned fra 50.000 kroner til 40.000 kroner. Forslaget vil udhule værdien af rentefradraget med 7.480 kroner om året for familien med realkreditlånet på to millioner.

I en tid, hvor renterne er steget kraftigt – den faste rente er på godt halvandet år tidoblet fra 0,5 procent til 5,0 procent – udgør rentefradraget lige nu ‘et skjold’ for boligejerne, påpeger Lise Nytoft Bergmann.

»Det holder en hånd under boligejernes økonomi. Men det betyder også, at boligmarkedet ikke rammes nær så hårdt i nedgangstider, hvilket igen har betydning for eksempelvis beskæftigelsen blandt håndværkere,« siger hun.

Hvis rentefradraget fjernes eller reduceres, vil det på den korte bane blive sværere for førstegangskøberne at komme ind på markedet, fordi det vil blive dyrere for dem at sidde i boligen.

Hvad er rentefradraget? Man får fradrag af renter på blandt andet realkreditlån, boligbanklån og andre typer af forbrugslån.

Den såkaldte bidragssats, som er et gebyr på realkreditlån til realkreditinstituttet, er også en slags rente, der giver rentefradrag.

Hvis dine samlede renteudgifter er under 50.000 kroner som enlig eller under 100.000 kroner som ægtefæller/samboende, er fradraget på 33,6 procent.

Er dine renteudgifter højere end disse grænser, er rentefradraget i 2022 fastsat til 22,6 procent. Regneeksempel: Hvis du er enlig, og dine samlede renteudgifter for lånet er under 50.000 kroner om året, kan du trække 33,6 procent fra dine renteudgifter hver måned.

Har du for eksempel et realkreditlån, hvor du betaler i alt 4.000 kroner i renter og bidragssats om måneden, er dit fradrag 1.344 kroner (33,6 procent). Efter skat/rentefradrag skal du altså kun betale 2.656 kroner om måneden.

Men over tid vil en afskaffelse eller udhuling af rentefradraget ifølge Lise Nytoft Bergmann sætte sig i lavere boligpriser, hvilket på længere sigt vil gøre det lettere for førstegangskøbere at købe en bolig.

Omvendt vil det være skidt for de eksisterende boligejere, som vil få udhulet deres friværdier.