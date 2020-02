De fleste danskere har været hele møllen igennem: Du spiser lækker mad på en restaurant eller en gang takeaway, og pludselig falder hammeren på brutal vis.

De næste to døgn sidder du lige så meget på toilettet, som du sidder i sofaen, og mad og drikke kommer hurtigt op og ud igen.

Nu viser et stort studie, hvad det er for nogle typer madvarer, der hyppigst sender dig til tælling med en gang norovirus – bedre kendt som roskildesyge.

Og lad os slå fast med det samme: Roskildesyge, som kommer ind i systemet via mad, kommer ofte fra mad, du har bestilt udefra eller spist på en restaurant.

Det er den britiske organisation Food Standards Agency, som har udarbejdet en rapport om roskildesyge. Mange af dens konklusioner ligner undersøgelser fra den danske fødevarestyrelse.

Den britiske undersøgelse viser, at 380.000 tilfælde af roskildesyge i Storbritannien sidste år kom direkte fra madvarer.

Næsten to ud af tre gange var det madvarer, som var tilberedt på en restaurant eller bestilt som takeaway.

»Det passer egentlig meget godt i forhold til danske forhold. Der er tallet måske lidt mindre, men der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange danskere, som får norovirus i forbindelse med indtag af mad,« siger Michael René, lektor ved Københavns Professionshøjskole.

Og der er også en relativt tydelig tendens i forhold til, hvad det er for noget mad, der repræsenterer den største risiko i forhold til norovirus.

Studiet konkluderer eksempelvis, at man med relativ stor ro i sindet kan spise en gang fish and chips.

Her bliver fisken og pomfritterne nemlig stegt seriøst igennem i frituregryden, og køkkenpersonalet rører ikke ved maden efterfølgende, fordi den er så varm.

Det samles i stedet op med en tang og pakkes så direkte ind og udleveres.

Til gengæld stiger risikoen med det samme, hvis du for eksempel er glad for at spise madvarer som sandwich eller en kebab.

»Årsagen til det er, at den person, der tilbereder maden, skal røre en del mere ved ting som sandwich, kebab eller burger. Og hvis håndhygiejnen ikke er i orden hos den person, og der ender norovirus på maden, så er der en smittefare med det samme,« siger Michael René og kommer med et eksempel:

»Hvis du for eksempel kommer en pizza i ovnen, bliver alle bakterier neutraliseret, når den bliver bagt. Så tager du den ud med et værktøj og ligger den i bakken, men hvis du så tager noget salat med fingrene og putter det på pizzaen, kan der potentielt blive overført norovirus fra fingrene til salaten og videre til dig. Så er det ligegyldigt, at pizzaen er bagt.«

Med andre ord: Jo mere køkkenpersonalet skal røre ved din mad, jo større er risikoen for at få roskildesyge.

Hvad siger Fødevarestyrelsen i Danmark? På Fødevarestyrelsens hjemmeside udpeger man følgende som kilder til roskildesyge via madvarer: »Fødevarer som grøn salat, frosne udenlandske hindbær, rå østers, smørrebrød, skiveskåret laks, tilberedte måltider og snacks, som mange har haft fingrene i, er eksempler på produkter, der har givet store udbrud af roskildesyge.« Fødevarestyrelsen slår også fast, at omkring halvdelen af alle tilfælde af roskildesyge i Danmark kommer fra fødevarer.

Rapporten viser også, at østers og hindbær fra supermarkeder er store risikofaktorer i forhold til at få roskildesyge.

Men helt grelt er det med salater. 20 procent af alle tilfælde af roskildesyge i Storbritannien, der kommer fra mad, er båret ind i kroppen via salat fra supermarkedet.

»Og det er simpelthen fordi, det ikke bliver varmebehandlet. Så er der ikke nogen mulighed for at neutralisere bakterierne,« siger Michael René:

»Hvis der er norovirus på salaten, og den ikke bliver vasket ordentligt, så bliver du syg.«