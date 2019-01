Det konkursramte Top-Toy, der ejer Fætter BR og Toys'R'Us, åbner nu 26 danske butikker for en stund for at sælge ud af lagret.

Det gør de for at forberede sig til et stort januarudsalg, skriver Top-Toy i en pressemeddelelse.

Kunder kan derfor både bytte varer og benytte gavekort, der er købt den 30. november eller derefter.

»Kunderne rådes dog til at gøre sig bekendt med forbrugerrettighederne, som ændres på grund af konkursen TOP-TOY, der driver de to kæder. De detaljerede beskrivelser findes her,« skriver de videre i pressemeddelelsen.

Vicedirektør hos Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, påpeger, at kunder skal være opmærksom på, at ved varer - der er købt, før legetøjsbutikkerne gik i rekonstruktion - der er man dårligere stillet på grund af konkursen.

»Men jeg kan ikke se, at der er noget ændret ved de køb, man kan foretage under januarudsalget, og det ville også være dumt af dem, da de værdier, de får ind, vil indgå i konkursboet,« siger Vagn Jelsøe.

Ifølge ham har man i januar endda bedre forbrugerrettigheder, end man egentlig har krav på.

»Det er interessant, at de faktisk tilbyder, man kan få pengene tilbage fra køb i januar. Det er ikke noget, man har krav på gennem ens forbrugerrettigheder. Så det kan man sige, er et ret særligt lokkemiddel,« fortæller forbrugerrådets vicedirektør.

Allerede i efteråret måtte Top-Toy gå i rekonstruktion, men et skidt julesalg tog endegyldigt livet af firmaet i starten af januar.

Her kan du se, de butikker, der holder åbent i januar:

BR Lyngby Storcenter

BR Frederiksberg Centret

BR Fisketorvet

BR Ro’s Torv

BR Bruun’s Galleri

TOYS R’ US Tåstrup

TOYS R’ US Rødovre

TOYS R’ US Aalborg

TOYS R’ US Odense

TOYS R’ US Tilst

TOYS R’ US Esbjerg

TOYS R’ US Næstved

TOYS R’ US Randers

TOYS R’ US Gentofte

TOYS R’ US Kolding

TOYS R’ US Holbæk

TOYS R’ US Field’s

TOYS R’ US Holstebro

TOYS R’ US Hjørring

TOYS R’ US Slagelse

TOYS R’ US Viborg

TOYS R’ US Herning

TOYS R’ US Køge

TOYS R’ US Bryggen

TOYS R’ US Nykøbing-Falster

TOYS R’ US Sønderborg