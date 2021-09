Boligejere med fastforrentede realkreditlån med lav rente har nu mulighed for at score en pæn skattegevinst.

Der kan være en del penge at hente. Men øvelsen er ikke for alle, understreger realkrediteksperter over for Berlingske.

Det handler om såkaldt opkonvertering, som betyder, at man omlægger sit nuværende fastforrentede realkreditlån med en lav rente til et nyt lån med en højere rente.

Det lyder umiddelbart som en dårlig idé at betale mere i rente, men i forbindelse med omlægningen får man noget til gengæld: Nemlig en lavere restgæld, fordi kursen på obligationerne bag det oprindelige lån er faldet, som følge af at renterne generelt er steget.

Det kræver is i maven at lave en såkaldt opkonvertering. Falder renten ikke igen, sidder man med et dyrere lån, end det man kom fra. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Det kræver is i maven at lave en såkaldt opkonvertering. Falder renten ikke igen, sidder man med et dyrere lån, end det man kom fra. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er lidt teknisk, men det betyder, at man med det nye lån kan købe sig billigt ud af sin gamle boliggæld.

Er det oprindelige lån eksempelvis optaget tæt på kurs 100, og kursen nu er faldet til 90, så kan man købe 100 kroner gammel gæld tilbage for blot 90 kroner.

Hvis du er blandt de boligejere, der har et lån med en fast rente på 0,5 procent, kan du i øjeblikket konvertere op i et lån på 1,5 procent, forklarer Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit.

Den manøvre vil skære cirka 70.000 kroner af restgælden for et lån på en million kroner. Man skylder altså nu færre penge væk, men man skal betale en højere rente af gælden.

Og det kan ikke betale sig, hvis man lader lånet løbe i hele lånets løbetid på 30 år. For så betyder den højere rente, at det bliver en dårlig forretning, fordi den højere rente over tid mere end spiser hele besparelsen på restgælden op.

For at det skal blive en god forretning, kræver det, at renterne falder igen, og at man igen omlægger lånet.

I den situation kan man så lave en nedkonvertering til et lån med lavere rente, hvor man får det bedste af begge verdener: Man tager i det tilfælde nemlig den lavere restgæld, som var gevinsten ved opkonverteringen, med over i det nye lån, som samtidig har en lavere rente.

En opkonvertering er derfor både en spekulativ og risikabel affære.

Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark. Foto: Tobias Kobborg

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, påpeger, at han af samme grund generelt ikke anbefaler opkonverteringer.

»Det er dog ikke det samme som, at det ikke kan være relevant at overveje for de boligejere, som har en høj risikotolerance – og netop har optaget et fastforrentet lån med fokus på at kunne udnytte muligheden for restgældsreduktion før eller senere,« siger han til Berlingske.