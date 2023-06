Solen brager i disse uger ned fra en skyfri himmel over landets sommerhusområder – både i bogstaveligste forstand og i overført betydning.

Sommerhusmarkedet er nemlig inde i et overraskende stærkt comeback oven på et efterår og en vinter med faldende priser. Du kan se prisudviklingen i din kommune i tabellen i bunden af artiklen.

Priserne på sommerhuse er nu tæt på at være tilbage på topniveauet, som blev nået i juni sidste år, inden krigen i Ukraine sendte inflationen og renterne op i rekordtempo og priserne på sommerhuse og andre boliger ned.

Fra april til maj i år steg de gennemsnitlige salgspriser for sommerhuse med ganske pæne 2,5 procent.

Det er tredje måned i træk med stigende priser, og siden februar er sommerhuspriserne nu steget med seks procent, viser nye tal Boligsiden.dk. Korrigerer man tallene for sæsonudsving, er priserne steget med 2,3 procent de seneste tre måneder.

»Ligesom på den øvrige del af boligmarkedet har foråret fået salgspriserne på sommerhuse til at blomstre. For sommerhusene betyder det, at priserne nu ligger på niveau med samme tidspunkt sidste år,« siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Hun føjer til:

»Samtidig ligger det aktuelle prisniveau kun to procent lavere end i juni sidste år, hvor priserne nåede højdepunktet«.

Priserne er staget i alle fem regioner fra april til maj. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Forårets fremgang på sommerhusmarkedet gælder fra syd til nord og fra øst til vest. Salgspriserne er således steget i alle landets fem regioner den seneste måned, og i en række sommerhuskommuner er priserne endda steget det seneste år.

For eksempel ligger priserne i Gribskov Kommune i Nordsjælland 5,1 procent højere i maj i år end i maj sidste år.

Optimismen har ifølge Birgit Daetz generelt spiret på boligmarkedet her i foråret sammenlignet med efterårets og vinterens store nedtur.

»Det får også flere til at realisere sommerhusdrømmen. Og så skal vi huske på, at udbuddet af sommerhuse stadig er meget lavt, hvilket er med til at presse salgspriserne op,« siger hun.

Flere boligøkonomer vurderer over for Berlingske, at forårsstemningen på sommerhusmarket vil blive afløst af prisfald.

»Konkret forventer vi, at sommerhuspriserne vil falde med fem-seks procent i indeværende år og med yderligere en-to procent i 2024,« siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann

I Nykredit er forventningen, at sommerhuspriserne i gennemsnit vil falde med 2,9 procent i år og med yderligere 2,5 procent næste år for derefter at vende med en stigning på 1,2 procent i 2025.