Pludselig så det ud som om, at der var et lille lys i mørket.

Mens Lasse Pilgaard, koncernfinansdirektør for TDC, mandag turnerede i de danske medier for at tale om det seneste frafald af tv-kunder hos YouSee, leverede han en positiv krølle på historien. Der var ny dialog mellem Discovery og YouSee, lød det. En åbning for, at Discoverys indhold kommer tilbage til YouSee.

Og det var egentlig et markant skifte i forhold til midten af januar. Her lød det fra både YouSee og Discovery, at al dialog om en aftale var forstummet.

Nu lød det så i stedet:

»Vi vil gerne lave en aftale med Discovery, hvor vi kan tilbyde deres kanaler mere fleksibelt, og er i dialog med dem om det.«

Men hvis YouSee-kunder sad og slikkede sig om munden over det nye håb om, at de 11 Discovery-kanaler kommer igen, så bliver de skuffede.

Da B.T. mandag aften fik fat på Discovery Networks i Danmark, hældte direktør Christian Kemp en stor spand isvand ud over TDC-direktørens fortælling om dialog.

’Det er korrekt, at YouSee har kontaktet os, men uden at komme med noget konkret. Vi har ikke fået noget oplæg fra dem, der viser lys for enden af tunnellen. Vi er altid åbne overfor at indgå i dialog med YouSee, også om nye forhandlinger, så længe det foregår på fair og rimelige vilkår’, skriver Christian Kemp i en mail:

’Indtil videre har intet dog ændret sig, og vi opfatter stadig YouSees adfærd som stærkt konkurrenceforvridende og diskriminerende. For os står det meget klart, at de bruger deres dominerende markedsposition i et forsøg på at skubbe os ud af det danske tv-marked’.

Discovery har gennem hele processen beskyldt YouSee for at opføre sig diskriminerende, men den beskyldning har YouSee blankt afvist igen og igen.

Tvisten mellem parterne har hele tiden gået på, at YouSee kun ønsker at tilbyde Discoverys kanaler i Bland Selv-universet, mens Discovery har sagt, at de vil være til stede i de faste pakker, så længe NENT og TV 2s kanaler også er det.

Meget tyder altså på, at ingen af parterne har givet sig en tøddel.