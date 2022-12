Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Slagtilbud på æg og smør førte til slagsmål på Trustpilot.

Flere kunder er blevet sure på supermarkedskæder som Lidl, Aldi og Netto, efter discountkæderne har reklameret med billige æg, smør og fløde.

Derfor er mange sure kunder nu gået på Trustpilot for at lade deres vrede blive hørt.

For når kunderne ankommer til supermarkederne, så møder de tomme hylder i stedet for tilbud, da tilbudsvarerne ofte bliver udsolgt med det samme.

Det skriver AvisenDanmark.

Mange går forgæves når discountkæderne har gode tilbud. Foto: Rune Øe Vis mere Mange går forgæves når discountkæderne har gode tilbud. Foto: Rune Øe

»Reklamerer for noget, de ikke har, igen igen! Hvorfor oplever jeg gang på gang, at I reklamerer for en vare, der ikke er der. Jeg kommer altid om formiddagen, hvor der skulle være en chance, men nej, jeg går atter forgæves. Jeg orker ikke at handle der mere!,« skriver en frustreret kunde om Aldi.

»De hedder Lidl, fordi det beskriver mængden af de få gode tilbud, de får hjem,« skriver en anden om Lidl.

»Konen kørte i Netto for at købe smør til 7,95 pr. pk. MEN det var udsolgt,« skriver en tredje om Netto.

Aldi havde 4. december tilbud på en bakke æg til 8,95 kroner. De blev udsolgt med det samme, og det skabte vrede blandt kunder.

Æggebakke med æg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Æggebakke med æg. Foto: Bax Lindhardt

Og discountkæden selv anerkender, at tilbuddet var for godt til at være sandt for de fleste kunder.

»Vi har absolut ingen interesse i at skuffe vores kunder, men vi blev simpelthen løbet over ende i søndags, så mange butikker desværre måtte melde tidligt udsolgt af vores rigtig gode tilbud på æg,« siger kommunikationschefen i Aldi, Louise Wendelbo.

»Vi gør vores bedste for at forudse efterspørgslen på tilbudsvarer, så vi kan ramme den rette pris og varemængde, men i øjeblikket er det særdeles svært.«

Ifølge Forbrugerrådet Tænk skal butikkerne være varsomme med de gode tilbud. De kan nemlig komme til at overtræde markedsføringsloven.

Hvis tilbuddet er på en vare, hvor der er en begrænset mængde, skal butikkerne meget tydeligt gøre opmærksom på det.