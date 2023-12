I 1985 stiftede Michael Holm it-firmaet Systematic.

Nu stopper han som direktør – men helt farvel siger han ikke.

»Jeg har indgivet min opsigelse. Det er mærkeligt at opsige det job, man selv har skabt. Men så var jeg heldig at få et job som bestyrelsesformand,« siger Michael Holm til Finans.

Efter 38 år i direktørstolen overlader Michael Holm roret til Nikolaj Bramsen, som er rekrutteret internt.

I stedet vil Michael Holm i rollen som bestyrelsesformand arbejde med strategi og møde firmaets kunder rundt om i verden.

Systematic laver blandt andet it-systemer til forsvaret, sundhedssektoren og biblioteker.

Derudover har firmaet for nylig udviklet software, som kan bruges til at overvåge kritisk infrastruktur som havvindmølleparker.

Michael Holm er stadig Systematics hovedejer.