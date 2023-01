Lyt til artiklen

Det har været en ydmygende affære.

Sådan lyder det fra direktør og medejer af slagterivirksomheden Skare Meat Packers i Vejen, Kurt Skare, efter, at Fødevarestyrelsen har anmeldt virksomheden ovenpå fundet af enorme mængder gammelt kød hos den garvede kødgrossist.

Det skriver TV Syd, der har talt med direktøren.

»Jeg finder det meget ydmygende. Jeg har en erindring om, at vi havde en fødevareminister på et tidspunkt, der sagde, at myndighederne er der for at vejlede og hjælpe virksomhederne og ikke for at ødelægge dem,« siger Kurt Skare.

Fødevarestyrelsens Rejsehold forklarede ved fundet, at man sjældent havde set noget lignende.

»Jeg må sige, at det er en sjælden sag. Jeg kan ikke komme på, at vi har fundet så store mængder gammelt kød, også i forhold til den manglende sporbarhed,« siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Skare Meat Packers ligger i Vejen. Foto: Claus Fisker Vis mere Skare Meat Packers ligger i Vejen. Foto: Claus Fisker

Det lyder videre, at det i sig selv ikke er ulovligt at have gammelt kød liggende, men det er ulovligt ikke at kunne fremvise dokumentation – og dermed såkaldt sporbarhed – på kødet.

Og det har Skare Meat Packers ikke kunnet, da firmaet ikke har gemt dokumentation på kød, der er mere end fem år gammelt. Fødevarestyrelsen har derfor beslaglagt alt det kød, der var fra før 2017.

Selve besøget fra kontrolmyndighederne hos slagterikoncernen i Vejen tog 12 timer og 40 minutter.

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport blev der fundet entrecotesteaks fra 2014, striploinsteaks fra 2014, oksestriploin fra 2011 og oksestege fra 2010.