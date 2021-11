Vil krav om mundbind holde dig fra at shoppe i fysiske butikker?

Det frygter Jacob Martens Birkbøll, der er direktør i Rødovre Centrum.

Folketingets Epidemiudvalg har tordag aften godkendt et forslag fra regeringen, der lyder på, at danskerne fra mandag 29. november skal bære mundbind i kollektiv trafik og detailhandel.

»Vi vil være enormt kede af, hvis der indføres krav om mundbind igen. Vi oplevede et kraftigt fald i besøgende den 29. oktober sidste år, da der kom mundbindskrav. Det vil være rigtig ærgerligt lige her op til juleperioden,« sagde Jacob Martens Birkbøll inden forhandlingerne.

Ifølge ham tabte Rødovre Centrum 20-25 procent af kunderne sidste gang, man havde indført mundbind.

»Det, må vi antage er fordi kunderne ikke vil have mundbind på,« siger han.

Restriktionerne genindføres, efter at Epidemikommissionen har vurderet, at det med det høje smittetryk, vi ser i dag, er nødvendigt at gøre noget for at holde smitten nede.

Det forstår Jacob Martens Birkbøll godt, men han mener, at man hellere burde gribe ind andre steder.

Ville krav om mundbind holde dig fra at shoppe i fysiske butikker?

»Mundbind burde i min optik være det sidste tiltag, ikke det første,« siger han.

»Jeg kan godt forstå, at man skal holde smitten nede. Men vi har store arealer, sprit alle vegne og kunderne opfører sig pænt. De holder afstand, holder til højre og al handel foregår i ro og orden. Der er både vagter og ansatte, der holder øje. Det er der ikke på en bar eller til en fodboldkamp,« siger han.

Men selvom han ikke synes, man bør genindføre restriktioner hos shoppingcentre som Rødovre Centrum, så følger han de retningslinjer, der nu vil komme.

»Vi vil naturligvis indordne os og gøre vores for, at vi kan få dæmmet smittet. Vi får det bedste ud af det, men jeg frygter, at det vil påvirke butikkerne økonomisk. Det kan ende med at blive et stort tab,« siger Jacob Martens Birkbøll.

Udover at indføre mundbind flere steder, vil regeringen også udvide brugen af coronapas på statslige arbejdspladser, ungdoms- og videregående uddannelser, hos frisører og tatovører, og for besøgende i ældreplejen.

Også på lokationer med over 100 personer indendørs og over 1000 personer udendørs vil man indføre coronapas.

Regeringens forslag bliver torsdag aften forhandlet på et møde med Folketingets Epidemiudvalg.