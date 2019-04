Selv om det er miljøvenligt at vaske ved lave temperaturer, så kan det betyde, at snavsetøjet ikke vaskes rent for bakterier.

Når du vasker tøj, kan du ikke bare kyle underhylere, uldtøj og silkekjolen ind i maskinen og tænde for 40 grader.

En huskeregel er, at alt fra badeværelset og køkkenet skal vaskes ved 60 grader. Det vil sige karklude, viskestykker og håndklæder. Det samme gælder lagener, undertøj og sengetøj.

Ellers kan uhumske bakterier ende de forkerte steder, siger professor Thomas Bjarnsholt, dr.med. ved Københavns Universitet.

- Selv om vaskepulver er effektivt til at opløse fedt og fjerne snavs, så dræber man ikke bakterier ved 40 grader eller derunder, siger han og tilføjer:

- De fleste bakterier dræbes ved 60 grader. Men har personer diarré vil jeg faktisk anbefale, at man kogevasker.

Er de fækaliebefængte underbukser vasket sammen med karkludene på 40 grader, kan bakterierne potentielt blive tværet ud på køkkenbordet, næste gang man tørrer det over med en nyvasket klud.

Er der sygdomsfremkaldende bakterier på vasketøjet, kan man videregive smitte som colibakterier og stafylokokker.

- Vi skal ikke være hysteriske eller bange. Vi bliver bombarderet med bakterier hele tiden, og der skal en vis mængde til, før vi bliver syge, for vores immunforsvar klarer langt det meste. Men det kan gå galt, siger Thomas Bjarnsholt.

Bakterier er også grunden til, at vaskemaskinen lugter.

Vasker man snavsetøj med madrester på ved 40 grader, giver man bakterierne mere næring til at vokse sig større.

- Kør en tom maskine med eddikesyre i - det er rigtig godt til at slå bakterier ihjel. Ellers kør en tom kogevask, når den lugter, eller hvis der er synlige aflejringer, råder Thomas Bjarnsholt.

Vasker man tøjet ved 60 grader, vasker man samtidig selve maskinen.

Det er bare vigtigt at tjekke maskinens specifikationer inden, tilføjer Charlotte Fischer, faglig leder i tekstiler ved Teknologisk Institut.

- Det er meget forskelligt, hvornår og hvor længe vaskemaskinen har 60 grader. Rammer den kun kortvarigt, er det ikke altid nok til at slå bakterierne ihjel, siger hun.

Sorter tøjet efter varmebehov - noget kan godt kan blive rent ved lave temperaturer, men andet bør vaskes ved høje temperaturer - og dernæst efter farver som hvidt, lyst og kulørt.

- Det kan godt blive mange vaske, men så må man samle sammen over flere uger, til man har en maskinfuld, råder Charlotte Fischer.

Husk også at tjekke, om du bruger det rette vaskemiddel.

- Selv om det er miljøvenligt at vaske ved lav temperatur, kræver det, at man har et vaskemiddel, der passer til det. For hvis det ikke går i opløsning, når man vasker ved 20 grader, har det ingen effekt, tilføjer Charlotte Fischer.

/ritzau fokus/