Indtil december har du mulighed for at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, og jubler du over det, så er du ikke den eneste.

For både banker, politiet og eksperter advarer mod, at it-kriminelle vil forsøge at snyde dig i forbindelse med udbetalingen af dine feriepenge.

- Jeg tror helt sikkert, at der er nogle grupper, som vil bruge anledningen til at forsøge og hacke sig adgang til vores konti, siger Jørn Guldberg, der er it-sikkerhedsekspert i ingeniørforeningen IDA.

- Vi har tidligere set det ske - eksempelvis når folk skal have penge tilbage i skat, fortsætter han.

De kriminelle vil typisk kontakte dig på enten mail, sms eller via telefonopkald. Et scenarie kan eksempelvis være, at du modtager en mail eller sms, hvor der står, der er problemer med udbetalingen af dine indefrosne feriepenge.

- Mens størstedelen vil kassere beskeden, så vil en lille procentdel klikke sig ind på linket, hvor der står, de kan få hjælp, forklarer Jørn Guldberg.

Og sker det, så kan du blive viderestillet til en hjemmeside, der downloader virus på din computer, eller du kan blive bedt om at indtaste dine personlige oplysninger.

- Selv om folk normalt er meget fornuftige, så kan de kriminelle stresse os til at handle uoverlagt, siger Jørn Guldberg.

Et andet scenarie kan være, at de kriminelle spiller på, at du har søgt om at få feriepengene udbetalt, og at de blot lige mangler at få verificeret dine oplysninger en ekstra gang.

- Det kan også være, du modtager en mail eller sms, hvor der står, at du undgår at sidde i kø, hvis du blot klikker på et bestemt link, siger politiinspektør Trine Møller, der er centerchef i politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet.

Kommer du til at udlevere dit NemID eller kortoplysninger, kan hackerne få adgang til din netbank eller købe ting over nettet for din regning.

Derfor er der blot ét råd i denne situation, du skal huske på - og det er, at du aldrig skal udlevere dine personlige oplysninger via telefonopkald, sms eller mail.

- Man skal ikke give sine NemID-eller kortoplysninger, hvis man bliver kontaktet af andre. De skal kun oplyses på eget initiativ, forklarer Trine Møller.

Kommer du til at udlevere dine kontooplysninger, så kontakt din bank som det første, så de kan lukke din konto. Spær herefter dit NemID, og anmeld det til politiet.

/ritzau fokus/