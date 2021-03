56 milliarder kroner. Så mange penge får danskerne adgang til, når regeringen inden månedens udgang åbner sluserne for de sidste to ugers indefrosne feriepenge.

Regeringen opfordrer danskerne til at hæve dem og bruge dem lokalt for at sætte damp under kedlerne i den coronaramte økonomi.

B.T. har allieret sig med forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum, og vi guider dig her til, hvordan feriepengene kan bruges. Er du levemand, risikovillig eller snusfornuftig?

Levemanden

Yes, så er der gysser! Hvis du hører til levemandstypen, er det bare om at få udbetalt pengene og bruge løs. Jo flere af pengene du bruger, jo mere er du med til at holde hjulene i gang og understøtte kriseramte brancher, påpeger Carsten Holdum.

»Hvis man er en ægte levemand, går man selvfølgelig ud og tilfredsstiller sin forbrugslyst. Det kan for eksempel være ved at købe ny elektronik, som rigtig mange købte, da første runde feriepenge kom til udbetaling,« siger han.

»Hvis man også vil gøre noget godt for beskæftigelsen, er det bedre at købe serviceydelser som for eksempel restaurantbesøg, når restauranterne formentlig snart åbner igen, eller at købe ind i nærbutikkerne i sit lokalområde. En ferie i Danmark vil også gavne beskæftigelsen.«

Den risikovillige

Giv mig mine feriepenge! Den risikovillige har ikke tænkt sig at fyre pengene af her og nu, men vil hæve dem for at investere dem selv. Den risikovillige tror på, at han eller hun kan slå de professionelle investorer i LD Fonde.

»Den risikovillige hæver feriepengene og investerer dem selv eller flytter dem over i en pensionsopsparing med en høj risikoprofil og høj andel aktier i sit pensionsselskab,« siger Carsten Holdum.

Der er fordele og ulemper ved begge valg. Afkastbeskatningen for pensionsopsparing er lavere, end hvis man selv investerer. Til gengæld er administrationsomkostningerne lavere, hvis du selv investerer.

Og så skal man være opmærksom på, at pengene er bundet frem til pensionsalderen, hvis man skyder dem ind på sin pensionsopsparing, mens man har adgang til pengene når som helst, hvis man selv investerer i for eksempel aktier.

Det sidste er en stor fordel, påpeger Carsten Holdum.

»Vi rådgiver til, at man sparer op på flere forskellige måder – også i frie midler, fordi det giver en stor fleksibilitet.«

»Det er livrente (løbende pensionsudbetaling, red.), som kommer ud i lige store portioner, ikke så god til. Der er det godt at have nogle frie midler, så man kan disponere mere frit. Her kan den risikovillige skabe sig noget fleksibilitet senere i tilværelsen – eller fortryde og bruge pengene før.«

Den snusfornuftige

De indefrosne feriepenge var oprindeligt øremærket til pensionisttilværelsen, så det skal de også bruges til, tænker den snusfornuftige.

Pengene står i LD Fonde og forrentes støt og roligt, og de opsparede feriepenge vil med renters rente give et ganske fornuftigt tilskud til pensionen, påpeger Carsten Holdum.

Du kan enten lade pengene stå i LD Fonde, som forventer en stabil forrentning af feriemidlerne, eller vælge at få dem udbetalt og så sætte dem ind på for eksempel en ratepension eller livrente.

»Det er ikke til at sige, om LD Fonde eller pensionsselskabet vil give det højeste afkast. LD Fonde investerer relativt forsigtigt, men har lave administrationsomkostninger. Men det vigtigste for den snusfornuftige er også, at pengene bliver gemt til pensionstiden,« siger Carsten Holdum.