Kan du huske dine gamle venner fra børnehaven? Du kan måske takke dem for et lavere blodtryk og BMI.

København. "Tillykke" udbryder børnene i kor fra hver deres side af frokostbordet og skåler med deres rugbrødsmadder, fordi de i dag begge har fået spegepølse med på madpakken.

Det kan være en måde at udtrykke venskab i børnehøjde. Og de spirende relationer i vuggestue og børnehave har stor betydning for udviklingen af kompetencer og selvværd, fortæller børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Noget, der måske er mere overraskende, er, at venskaber i barndommen faktisk har betydning for helbredet som voksen. Det viser et nyt amerikansk studie publiceret i Psychological Science.

Har man brugt meget tid med venner som barn, så har man lavere blodtryk og et lavere Body Mass Index - også kaldet BMI - som voksen, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen er lavet med data fra 267 mænd. Her har forældrene rapporteret, hvor sociale deres børn - altså forsøgspersonerne - var med jævnaldrende, og det er så blevet sammenholdt med deres blodtryk og BMI to årtier senere.

Mange kompetencer - både kropslige og sociale - grundlægges i barndommen i kraft af leg med vennerne, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Hun fortæller, at hun gennem årene har oplevet, at børn, der ikke har venner, bliver lidt inaktive eller aggressive.

- Der er ingen tvivl om, at det påvirker dem særligt psykisk, men også fysisk. Glæde udtrykkes meget fysisk hos børn, så springer de rundt og gynger vildt, fortæller Margrethe Brun Hansen og fortsætter:

- Lege hos børn er meget kropslige, fordi de sprogligt stadig er lidt svage. Det kan være at spille fodbold eller klatre op og ned fra træet. Men hvis ikke du er med, får du ikke den motoriske udvikling med. Og det kommer også til at påvirke andre ting som tale og social intelligens.

Margrethe Brun Hansen oplever en tendens til, at børn, der ikke leger med venner, bliver kropsdovne. For det er bare ikke så spændende at løbe rundt på fodboldbanen alene, bemærker børnepsykologen.

Fakta: Børnepsykolog: Børn udvikler kompetencer, når de leger med venner

- Børn lærer at løse konflikter, når de leger med vennerne.

- De lærer at gå på kompromis - nogle gange er det vigtigere, at den anden får ret, så man kan fortsætte med at lege.

- Når børn leger, bliver de genspejlet og set af andre. Det giver selvværd og selvtillid.

- Børn lærer empati og at se andres behov. For eksempel når de skal deles om legetøj.

- De gennemlever følelser i deres leg med andre og lærer indlevelse.

- De føler sig elsket og mærker savn af en ven, der eksempelvis er på ferie.

- Børn lærer, at man kan indordne sig under forskellige livsformer, når de er på besøg hos kammerater.

- De lærer at aflæse situationer, og deres ven fungerer som formidler af, at i deres hjem er der nogle andre normer og regler.

- De oplever, at de ikke er alene - der er en at dele sine følelser med.

Kilde: Margrethe Brun Hansen.

/ritzau fokus/