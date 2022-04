Udbredt mangel på bagagepersonale, security-folk og andre afgørende jobfunktioner i europæiske lufthavne kan hen over sommeren skabe kaotiske tilstande for danske ferierejsende.

Både på udrejsen og hjemturen.

Sådan lyder det fra Hans Christian Stigaard, der er luftfartsekspert og senior aviation consultant i konsulenthuset Realise.

»Da covidpandemien var på det højeste, fyrede man rigtig mange mennesker i både luftfartsselskaberne og lufthavnene, og nu kommer presset så pludselig fra alle de mennesker, der gerne vil ud at rejse igen,« siger han.

De seneste par år har mange danskere og andre europæere skruet ned for udlandsrejserne, men i år bliver det opsparede rejsebehov skudt af, og det lægger ifølge Hans Christian Stigaard et voldsomt pres på især lufthavnene, som har sværere ved at skaffe personale end luftfartsselskaberne.

»Mange af de medarbejdere, der arbejdede med bagage, har fundet et andet job, og det er ikke sikkert, at de drømmer om at komme tilbage til tre-holdsskift på alle tider af døgnet,« siger han og tilføjer, at der i Danmark også er problemer med at skaffe nok personale til security-tjek i lufthavnene.

»Man kan ikke bare hive folk ind fra gaden og besætte de her stillinger. Det kræver sikkerhedsgodkendelse, og her har man strammet procedurerne for at blive sikkerhedsgodkendt. Det kan være fornuftigt nok, men det betyder, at det nu tager længere tid at blive sikkerhedsgodkendt, og det lægger et endnu større tryk på lufthavnene i Danmark, end der var i forvejen.«

Konsekvensen er, at der kan opstå lange køer i de danske lufthavne til sommer.

Mangel på personale i europæiske lufthavne kan skabe kaos til sommer. Foto: Claus Bech

»Det er et af de problemer, man kommer til at slås med hen over sommeren,« vurderer Hans Christian Stigaard

Og bedre ser det ikke ud i mange europæiske lufthavne.

»Problemet kommer til at gælde langt de fleste lufthavne i Europa,« siger han.

Flere eksperter, som CNN har talt med, vurderer ligesom Hans Christian Stigaard, at europæiske rejsende kan få en kaotiske start på deres sommerferie og lige så kaotisk hjemtur.

Salget af rejser er eksploderet, efter coronapandemien har tabt pusten, og lufthavne i for eksempel Storbritannien har allerede her i påsken haft store vanskeligheder med at håndtere presset, beretter CNN.

»Jeg tror, det er et forvarsel om, hvordan det bliver – og jeg tror, det bliver værre,« siger den erfarne rejsejournalist Christopher Elliot til CNN og fortsætter:

»Sommeren bliver kaotisk.«