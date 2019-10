Flere virksomheder bruger sociale medier til rekruttering. Læs her, hvordan du giver et godt forhåndsindtryk - og hvad du aldrig må gøre.

Stadig flere chefer snuser rundt på Facebook, LinkedIn og Instagram, når de skal finde nye medarbejdere.

Og faktisk bruger mere end halvdelen af alle danske virksomheder sociale medier som led i deres rekrutteringsproces, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Derfor er man nødt til at sætte sig i arbejdsgiverens sted og kigge på, hvad det er for et digitalt førstehåndsindtryk, de vil få, siger Astrid Haug, der er digital rådgiver i brandingbureauet Astrid Haug Bureau.

Start med at google dig selv og se, hvad der dukker op.

- Måske dukker der en gammel, inaktiv Twitter-profil op, hvor man engang har ytret nogle stærke holdninger, som den kommende arbejdsplads vil studse over, siger hun.

Lav også en googlesøgning på billeder.

- Google vil tit hive nogle billeder frem fra sociale medier, forklarer Morten Vium, der rådgiver om LinkedIn og digitale relationer i Netværksakademiet.

- Det kan være godt lige at tjekke, for det vil være de samme billeder, arbejdsgiveren ser, siger han.

Det kan også være, at du er typen, som deltager eller har deltaget i en masse debatter på sociale medier. Det kan både være negativt og positivt alt efter jobtype og indhold.

- Men det afgørende er, at man tænker over, hvad man signalerer, siger Morten Vium.

Hvis du skriver i din ansøgning, at du er skrap til nye medier, kan sociale medier være et fint udstillingsvindue.

Men hvis du skriver, at du er rolig og pligtopfyldende, kan vrede tweets sende det modsatte signal.

- Så det vigtigste er ikke, hvad man foretager sig på sociale medier, men at der er sammenhæng mellem ens ansøgning og adfærd på sociale medier. Ellers kan arbejdsgiveren i værste fald føle sig snydt, siger Morten Vium.

Det betyder ikke, at du skal lægge fuldstændig bånd på dig selv. For du må gerne være blevet ældre, siden du oprettede sin blog i 00'erne. Og du må gerne vise noget af din privatperson på sociale medier.

- Hvis man skriver i sin ansøgning, at man er kreativ, udadvendt og god til sociale medier, men der ingenting ligger online, kan det også virke lidt mærkeligt, siger Astrid Haug.

Morten Vium vurderer, at det i virkeligheden er mere end halvdelen af virksomhederne, der kigger på sociale medier, før de ansætter folk.

- Halvdelen bruger det som rekrutteringsværktøj. Men hvis man spurgte, hvor mange der bruger det til et baggrundstjek - for lige at se personen an før samtalerne - er tallet formentlig højere, siger han.

/ritzau fokus/