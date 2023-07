Fra nytår bliver det dyrere for almindelige, private forbrugere at få transporteret strømmen ud til stikkontakterne i huset eller lejligheden.

Det er konsekvensen af en ny model for den såkaldte systemtarif, som det statslige selskab Energinet opkræver hos forbrugerne direkte over elregningen.

Samlet set vil Energinet opkræve det samme hos elforbrugerne, men da virksomheder med et stort elforbrug fremover slipper billigere, bliver det tilsvarende dyrere for almindelige forbrugere.

Det fremgår af Energinets hjemmeside.

I år lyder tariffen på 5,4 øre (plus moms) for hver kWh.

Med den nye model ændres tariffen, så alle elforbrugere – både virksomheder og almindelige husstande – fra 1. januar 2024 skal betale et årligt abonnement på 180 kroner plus 3,6 øre (plus moms) pr. forbrugt kWh.

Systemet medfører en betydelig rabat til store, energislugende virksomheder, og den rabat er der kun de små, private elkunder til at betale.

Samlet løber merudgiften til almindelige husstande ifølge Finans.dk op i 350-400 millioner kroner om året.

Små elforbrugere rammes hårdest af omlægningen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Små elforbrugere rammes hårdest af omlægningen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ændringen rammer husstande med et lille elforbrug hårdest.

For eksempel betaler en lejlighedsejer med et årligt elforbrug på 1.500 kWh i år 81 kroner i tarif til Energinet. Næste år stiger tarifbetalingen til 234 kroner, viser tal fra Energinet.

En familie med to børn i et parcelhus bruger typisk cirka 4000 kWh om året. Her stiger tarifbetalingen fra 216 kroner i år til 324 kroner i 2024.

Har familien både elbil og eldrevet varmepumpe og et årligt elforbrug på 12.000 kWh, vil der være en lille besparelse at hente. Her falder tarifbetalingen nemlig med 36 kroner fra 648 kroner i år til 612 kroner i 2024.

Storforbrugende virksomhed får de største besparelser.

For eksempel vil en virksomhed med et årligt elforbrug på 50 millioner kWh slippe knap 900.000 kroner billigere i tarifbetaling med den nye prismodel.

Og det er helt, som det skal være, lyder det fra Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet.

Omlægningen vil nemlig tilskynde til elektrificering af varmesektoren, transportsektoren og industri og dermed understøtte den grønne omstilling.