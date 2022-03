For godt et år siden fik 52-årige Flemming Schiøtt et job i Kolding.

Han bor i Korsør, så det er en daglig køretur på 123 kilometer hver vej.

En køretur, som Flemming egentlig har det fint med. Men udviklingen på benzinstanderne de seneste uger har skabt et seriøst problem, som kan få store konsekvenser.

Flemming betaler nemlig 2.600 kroner om måneden for at køre over broen hver dag, og da han fik jobbet, brugte han omkring 2.500 kroner om måneden på diesel.

Det var dengang, hvor en liter diesel kostede omkring 8,5 kroner.

De seneste måneder er priserne steget støt, og siden Rusland invaderede Ukraine, er priserne for benzin og diesel eksploderet.

I dag koster en liter diesel omkring 16 kroner literen. Og det er et chok for Flemming.

Hans udgifter til diesel er nu mellem 5.000 og 6.000 kroner om måneden.

»Jeg tjener simpelthen ikke længere nok til at dække udgifterne. Lige nu skal bruge af min opsparing for få det til at løbe rundt. Jeg er nødt til at bønfalde min chef, om jeg ikke kan få nogle hjemmearbejdsdage, men det er virkelig ikke rart at skulle være til ulempe på den måde,« siger Flemming Schiøtt:

»Hvis priserne fortsætter på det her niveau, så ender jeg med at skulle opsige mit job.«

Og det bekymrer Flemming. Så meget, at han næsten ikke kan tænke på andet.

»Det gør ondt i maven. Jeg har ikke lyst til at blive arbejdsløs. Jeg kan selvfølgelig forsøge at få et job i nærområdet, men det sker jo ikke dag til dag. Så det rumsterer hele tiden i hovedet på mig,« siger Flemming Schiøtt.

Han har ét håb: At politikerne forsøger at hjælpe pendlerne.

»Jeg har set flere politkere sige, at de måske vil se på nogle tilskud, men der sker ikke noget. Staten tjener en procentsats i afgifter. Det er fint med mig, men når vi er et sted, hvor almindelige mennesker ikke kan betale deres regninger, så er det et problem,« siger Flemming Schiøtt:

»Jeg håber snart, de gør noget. For det her gør ondt på mange mennesker.«

Lige nu er der ikke umiddelbart lagt op til handling fra regeringen.

Flere blå pariter har opfordret til lettelser af afgifter, mens SF eksempelvis hellere vil se på en model med en check til de mest udsatte.

Regeringen har endnu ikke meldt ud, om den er klar til at sætte ind overfor de stigende priser.