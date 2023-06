Danskerne hiver igen lidt flere penge op af lommerne.

I hvert fald steg detailsalget med 1,8 procent i maj – og det er anden måned i træk med en stigning på den front.

Den tendens bliver positivt modtaget i den økonomiske sektor og i erhvervslivet.

»Kundestrømmen i detailhandlen har i nogen tid været ret jævn, men de sidste par måneder er pilen for alvor begyndt at pege opad igen,« siger Morten Granzau, vicedirektør i Dansk Industri:

»Og når pengene tilsyneladende sidder lidt løsere hos forbrugerne, er det godt nyt for hele erhvervslivet. Nyt sommertøj eller en øl i det varme vejr giver også flere ordrer til virksomhederne.«

Hos Nykredit lyder det fra cheføkonom Palle Sørensen:

»Det peger i retning af, at danskernes forbrug ikke længere trækker aktivitet ud af økonomien,« siger han i en kommentar:

»Det afspejler formentlig også, at udhulingen af købekraften er stoppet – altså at lønningerne igen kan følge med de generelle prisstigninger.«

Priserne skulle også være på vej ned i supermarkederne. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix Vis mere Priserne skulle også være på vej ned i supermarkederne. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Endnu er der dog ikke total jubeloptimisme over udviklingen i detailhandlen, der over en længere periode har været hårdt ramt af prisstigninger.

Det har også betydet, at man som forbruger har fået færre varer for pengene.

Men det ser ud til at ændre sig i de kommende uger og måneder, hvor en nærmest samlet detailhandel igen har varslet prisnedsættelser.

»For butikkerne bliver det store spørgsmål, om lavere priser kan lokke kunderne tilbage i butikkerne,« konkluderer Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank, og udtrykker forsigtig optimisme for detailsalget i det kommende år:

»Det begynder så småt at lysne for privatøkonomien, hvor mange danskere kigger ind i store lønstigninger i 2023 og 2024. Vi venter dog ikke noget buldrende privatforbrug, for mange danskere har også oplevet store rentestigninger på deres boliglån gennem de seneste måneder.«

Også cheføkonomen Palle Sørensen fra Nykredit tager et forbehold, men fremhæver de lønstigninger, der for mange venter forude som resultat af de overståede overenskomstforhandlinger:

»Vi venter positiv, men ikke prangende, vækst i detailsalget fremadrettet. Forbrugerne lider stadigvæk under de kraftige rentestigninger, som først med forsinkelse gnaver sig ind i privatbudgettet,« lyder det fra ham.

Hos Dansk Industri forventer vicedirektør Morten Granzau, at det samlede privatforbrug vil vokse med 1 procent i år og yderligere 2,4 procent næste år.