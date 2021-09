Omsætningen i detailsalget er faldet i alle sommermånederne.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, hvor det fra juli til august faldt med 0,4 procent.

I Dansk Industri mener man dog, at der er gode grunde til, at udviklingen er således.

Faldet kan blandt andet forklares med, at der er færre restriktioner, end da coronaen for alvor buldrede og lukkede landet ned. Derfor har forbrugerne nu flere muligheder for at bruge deres penge andre steder.

»Køen til detailhandlens kasser er blevet lidt kortere, og der er knap så travlt på hjemmesiderne. Det er dog ikke så bekymrende, for modsat under nedlukningen går vi nu også til kulturoplevelser og på restaurant. Det aftagende detailsalg er altså et tegn på, at vi er på vej tilbage til de gamle forbrugsmønstre,« siger Morten Granzau, underdirektør i DI, i en pressemeddelse.

Faldet skyldes, at kategorien 'andre forbrugsvarer' – der blandt dækker over internethandel – er faldet med 1,8 procent og dermed ikke kunne dækkes af stigningerne i varegrupperne 'fødevarer' og 'andre dagligvarer'.

Boligsalg og elektronik spiller også en rolle, lyder det fra DI.

»Over sommeren er boligsalget fladet ud, og det betyder, at færre kaster sig ud i at renovere deres nye bolig. Når det gælder salget af elektronik, har lange fragttider og mangel på mikrochips gjort udbuddet af varer mindre.«

Noget lader dog til, at danskerne har fejret genåbningen ved at købe og lufte nyt tøj. Det er i hvert fald Morten Granzaus bud på, at denne varegruppe går som varmt brød.

»I de sidste måneder har tøjsalget fået mere og mere fart på. Med genåbningen er festerne kommet tilbage, og det har nok fået en del til at genopfriske garderoben, så man kan gå til familie- eller firmafest i nyt tøj,« siger han.