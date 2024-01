Nemlig.com øgede sin omsætning i det seneste regnskabsår, men tabte samtidig flere penge.

Dagligvaregiganterne Salling Group og Coop har måttet indse, at det er svært at tjene penge på at drive onlinesupermarked.

Men hos Nemlig.com fortsætter man ufortrødent, selv om det indtil videre ikke har givet positivt afkast.

Det gjorde det heller ikke i regnskabsåret 2022/23, hvor selskabet opnåede et underskud efter skat på 195 millioner kroner.

Det er det hidtil største underskud og er dermed endnu større end underskuddet i forrige regnskabsår på 156 millioner kroner.

Årsagen til det røde tal skal blandt andet findes i den jyske satsning, som Nemlig.com satte i værk med åbningen af et nyt varehus i Aarhus i efteråret 2022.

Det viste sig nemlig, at omsætningsvæksten i Vestdanmark var for svag til at kunne bære de ekstra omkostninger.

- I efteråret 2023 kom vi derfor til den konklusion, at det ville tage væsentlig længere tid at opnå en volumen, der kunne retfærdiggøre omkostningerne ved at drive vores nye varehus i Aarhus, lyder det fra adm. direktør Stefan Plenge.

Han forventer, at omsætningen også vokser i igangværende regnskabsår, der løber frem til juli 2024, og at bundlinjen bliver bedre end i det forgange år.

- Vi har nu igennem en del måneder oplevet, at forbrugerne i højere grad også begynder at efterspørge mere tid til livet, og det er præcis det, vores kunder får, når de handler på Nemlig, siger han.

I et forsøg på at tiltrække flere kunder tilbyder Nemlig.com nu gratis levering på udvalgte tidspunkter, ligesom man også prismatcher 1500 varer med Rema 1000.

/ritzau/