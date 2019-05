Bilka har fået en bøde på 700.000 kroner for brud på markedsføringsloven fra oktober 2017 til og med januar 2018.

Bilka har accepteret at betale bøden, oplyser Salling Group til B.T.

Bøden kommer, efter Forbrugerombudsmanden i februar politianmeldte Bilka for at vildlede forbrugerne.

Det var helt konkret markedsføringen af tilbud på legetøj i slutningen af 2017 og starten af 2018, som Bilka blev politianmeldt for.

Anmeldelsen har nu udløst den noget betragtelige bøde. Og den accepterer Bilka altså at betale.

'I Bilka ønsker vi at markedsføre vores tilbud efter bogen, og ligesom vi accepterer, at Forbrugerombudsmanden har skærpet reglerne, som vi allerede har indrettet vores markedsføring efter, accepterer vi selvfølgelig også det bødeforlæg, vi har modtaget', udtaler Mark Nielsen, direktør for Bilka, i en pressemeddelelse.

Bilka blev politianmeldt, fordi de havde reklameret med besparelser på henholdsvis 25 og 35-50 procent.

Men Forbrugerombudsmanden vuderede, at det pågældende legetøj var på tilbud til de priser så ofte, at Bilka gav kunderne indtryk af mere fordelagtige priser, end der reelt var tale om.

I et konkret eksempel forklarede Forbrugerombudsmanden, at Bilka markedsførte en cykel med en tilbudspris på 4999,50 kroner som værende en besparelse på 50 procent.

Men cyklen havde ikke kostet 9.999 kroner i fire måneder på det tidspunkt, og derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at der var tale om en falsk førpris.

Det udsløste en politieanmeldelse, som altså resulterede i den store bøde.

Bilka oplyser i pressemeddelelsen, at de allerede i sommeren 2018 rettede deres markedsføring ind, så det stemmer overens med Forbrugerombudsmandens anvisninger.