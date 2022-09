Lyt til artiklen

Inflationen er braget derudaf den seneste tid – og nu ser det ud til at blive endnu dyrere for danskerne at købe ind.

Især i supermarkedet.

51 procent – eller og over halvdelen – af detailhandlen forventer at hæve priserne i løbet af de kommende tre måneder.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er faktisk en stigning i forhold til for en måned siden, hvor 'kun' 48 procent af butikkerne forventede yderligere prisstigninger, skriver Arbejdernes Landsbank i en pressemeddelelse.

Endnu værre ser det ud, hvis vi fokuserer specifikt på fødevarepriserne.

»Sætter vi fokus på handlen med fødevarer, er der også tale om en stigning til 76 procent fra 67 procent i måneden før,« skriver Arbejdernes Landsbank.

Med andre ord forventer over tre fjerdedele af supermarkederne og andre butikker som sælger fødevare, at der vil komme yderligere prisstigninger på mad- og drikkevarer de kommende tre måneder.

For samtlige erhverv er andelen af virksomheder, som forventer prisstigninger frem mod årsskiftet ifølge Arbejdernes Landsbank på 'historisk høje niveauer' i den tid, som statistikken dækker over.

»Prisstigningerne er brede og er ikke længere kun drevet af energi, som det var tilfældet tidligere. Den nuværende inflation på 8,9 procent i august svarer til, at en gennemsnitlig børnefamilie skal have omkring 40.000 ekstra op af lommen for at kunne købe det samme som for et år siden,« skriver Arbejdernes Landsbank og fortsætter:

»Og det er altså helt og alene stigende priser, og ikke fordi man får mere for pengene. Det er et alvorligt indhug i en families husholdningsbudget.«

De danske forbrugerpriser stiger aktuelt mere end på noget tidspunkt siden 1983.