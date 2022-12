Lyt til artiklen

Det var egentlig først da jeg kom til kølemontren med smør, at jeg for alvor blev forarget.

Forud var gået en tur rundt i Lidl. Den lignede den Lidl, der ligger i nærheden af min egen bopæl. Den havde mange af de samme varer. Priserne var dog meget lavere.

Det var nemlig Lidl tæt på det hus i Norwich, England, jeg boede i, da jeg var på en kort familietur i sidste uge.

Og uden at skulle udsætte jer for et omfattende pristjek, kan jeg lige give et par eksempler:

600 gram Lurpak kostede 5,19 pund (600 gram er standardvægt derovre). Det svarer til 44,84 kroner.

I Danmark er normalprisen for 200 gram Lurpak 27,95 kroner. 600 gram Lurpak koster altså 83,85 kroner i Danmark: 87 procent dyrere end i den lokale Lidl i Norwich.

Et andet eksempel: Basmatiris kostede 70 pence. 6,05 kroner.

I Danmark koster den samme pakke 13,95 kroner. Altså: Mere end dobbelt så meget.

Jeg skal spare jer for mere, og ja: Årsagerne til disse prisforskelle er mange. Ikke mindst forskellig momssatser.

Læsere af denne signatur vil huske, at jeg skrev en lignende kommentar efter en tur til Tyskland i efterårsferien.

Også her var varer som Matador Mix og Pepsi absurd meget billigere end i Danmark.

Nu skal det her ikke blive en blog, der udvikler sig til en underlig form for forbruger-rejseberetning, men jeg må bare erkende: Jeg bliver faktisk lidt rystet over det.

Det er tankevækkende at stå og se på de her prisskilte. Det er også lidt forbløffende.

Er det virkelig nødvendigt, at vi i Danmark skal betale dobbelt så meget for en pakke ris som forbrugerne i England, Tyskland eller andre lande relativt tæt på?

Måske, men jeg er ikke sikker.

Jeg ved bare, at vi lige nu skal læse artikler om, at danske familier ikke har råd til julegaver, at de økonomiske dårligdomme for alvor er begyndt at ramme ude i de danske husstande.

Fødevarepriser, der er stukket af, er en stor del af forklaringen på den økonomiske smalhals, mange danskere er ramt af.

Er det virkelig bydende nødvendigt at pålægge fødevarer den momssats, vi gør?

Kan man virkelig ikke differentiere? Kan man virkelig ikke lempe afgifter?

For mig at se er det helt oplagt, at de her spørgsmål stilles rundt om bordet i den hule, mange af landets politikere nu har gemt sig væk i gennem flere uger, mens de forsøger at finde frem til en regeringskonstellation.

Sjældent har anledningen til at se på vores fødevarepriser været bedre.