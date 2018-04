Det kræver tid, øvelse og et mindre greb i pengepungen. Men golf kan læres af alle.

København. En dyr gentlemansport for de rige og berømte. Fordomme er der nok af, når talen falder på golf.

Vejen til de 18 huller er imidlertid ganske ligetil, hvis man som menigmand gerne vil prøve kræfter med den køllesvingende sportsgren.

- Det mest simple råd er at henvende sig i den lokale golfklub og fortælle, at man gerne vil lære at spille golf, siger Andreas Hartø, som er kommunikationskonsulent i Dansk Golf Union og tidligere professionel golfspiller.

- Langt de fleste golfklubber tilbyder et prøvemedlemskab, hvor man får nogle timers undervisning, og derefter kan man overveje, om man vil meldes ind i klubben som fuldtidsmedlem eller ej.

Afhængigt af klubbens popularitet koster et prøvemedlemskab typisk mellem 200 og 1500 kroner, men ifølge Andreas Hartø kan man også være heldig, at klubberne i perioder tilbyder et gratis medlemskab.

- Mange har en forventning om, at det er svært at komme i gang med at spille golf, fordi der er lange ventelister i klubberne. Men langt de fleste golfklubber vil gerne have nye medlemmer, fortæller han.

Når det midlertidige medlemskab er betalt, får man i reglen adgang til et tre måneders forløb, hvor programmet står på praktisk og teoretisk undervisning i den gamle gentlemansport. Det gælder eksempelvis i Holstebro Golfklub, som bryster sig af at være landets tredjestørste.

- Vores prøvemedlemmer lærer først, hvad de helt lavpraktiske regler i golf er, og derefter får de lov at prøve, hvordan man overhovedet spiller golf. Altså hvor putter man? Eller hvordan slår man langt, uden at bolden ender i bunkeren, forklarer direktør i Holstebro Golfklub Mai Lindgaard.

- Jeg tror, det er vigtigt at vise, at golf kan spilles af alle. På vores begynderhold har vi folk mellem 15 og 75 år, så man behøver ikke at have ambitioner om at blive den nye Tiger Woods for at komme i gang.

Ikke desto mindre skal man som nybegynder forvente et vist greb i pengepungen for at hjemføre sig de køller, tasker, sko og bolde, der hører golfsporten til.

- Det er lidt ligesom, hvis man gerne vil begynde at cykle. Man kan vælge at gå ud og købe den dyreste cykel til 50.000 eller 100.000 kroner, og det koster golfudstyr på ingen måde. Man kan sagtens gå på nettet og finde et brugt sæt til 2-3000 kroner, som holder i flere år, siger Andres Hartø.

Og så der lige dét med den famøse dresscode. Er der virkelig "adgang forbudt" til de 18 huller, hvis man ikke tropper op i nystrøget polotrøje og ternede lærredsbukser?

- Der findes mange golfklubber, hvor man kan komme og spille i jeans og T-shirt, uden at der bliver set skævt til det, påpeger Andreas Hartø.

- Det tror jeg er en væsentlig fordom at få aflivet. Folk forventer, man skal gå i fint tøj og pastelfarver, når man spiller golf. Men det passer altså på ingen måde. Golf er for alle uanset status.

Fakta: Prøv kræfter med golf

- Henvend dig hos den lokale golfklub, og anmod om et prøvemedlemskab.

- Herefter skal man typisk følge et forløb på to-tre måneder med teoretisk og praktisk undervisning i golf.

- Når perioden er overstået, får man adgang til at spille på de fleste af landets baner.

- Det koster cirka 2-3000 kroner at købe et begyndersæt til golf, men hos flere klubber er det også muligt at leje udstyret i en periode for et mindre beløb.

Kilde: Dansk Golf Union.

/ritzau fokus/