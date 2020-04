Der var tale om et historisk tiltag, da erhvervsminister Simon Kollerup i slutningen af marts suspenderede lukkeloven, så flere butikker kan holde åbent i påsken.

Idéen er, at jo flere butikker der har åbent, jo mere plads er der for kunderne at brede sig ud på. Så langt så godt. Men det blev ikke til en total suspendering. Faktisk er det kun to ud af fire lukkedage, der er pillet ved.

Så hvad er egentlig op og ned? Hvor kan du regne med at kunne handle i påsken og på hvilke dage?

B.T. giver dig her det fulde overblik over, hvor du kan købe dagligvarer.

TORSDAG 9. april (Skærtorsdag)

Åbent: Aldi, Lidl, Netto, Føtex Food, Føtex, Bilka, Rema 1000, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta og Irma

Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

FREDAG 10. april (Langfredag)

Åbent: Aldi, Føtex Food, Fakta, Irma, ca. 700 butikker i Dagli´Brugsen og 250 Netto-butikker.

Spar, Min Købmand og Let-Køb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

Lukket: Meny, Lidl (med udtagelse af 10 udvalgte butikker), Føtex (med udtagelse af Føtex Ebeltoft og Føtex Frederikshavn), Bilka, Kvickly, SuperBrugsen, Rema 1000 (med undtagelse af nogle enkelte, som har åbent)

LØRDAG 11. april

Åbent: Aldi, Lidl, Netto, Føtex, Bilka, Rema 1000, Dagli´Brugsen, Fakta, Irma, Kvickly, SuperBrugsen, Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb.

SØNDAG 12. april (Påskedag)

Åbent: Aldi, Lidl, Netto, Bilka, Føtex, Føtex Food, Rema 1000, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta og Irma.

Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

MANDAG 13. april (2. påskedag)

Åbent: Aldi, Føtex Food, Fakta, Irma, ca. 700 butikker i Dagli'Brugsen og 250 Netto-butikker.

Spar, Min Købmand og Let-Køb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

Lukket: Meny, Lidl (med undtagelse af 10 udvalgte butikker), Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBrugsen og Rema 1000 (med undtagelse af nogle enkelte, som har åbent)

Hvis du er tvivl, om din lokale forretning har åbent, kan du undersøge det på kædernes hjemmesider.