Startende torsdag morgen står rigtig mange danskere i den noget uvante situation, at det lokale supermarked har lukket i fire ud af de fem kommende dage.

Det er lukkeloven, der træder i kraft. Det betyder, at alle individuelle dagligvarebutikker, der omsætter for mere end 36 millioner kroner om året, er pålagt at lukke på helligdage.



Der er dog fortsat langt over 1.000 supermarkeder landet over, som har åbent.

Via en rundspørge hos de forskellige kæder giver B.T. dig her overblikket dag for dag.

Torsdag 1. april (skærtorsdag)

Åbent:

Aldi: Alle undtagen fire butikker (Allingåbro, Faxe, Nakskov, Nykøbing Sjælland) har åbent i tidsrummet klokken 8-21.



Dagli'Brugsen: 300 butikker har åbent.

Fakta/Coop 365: 330 butikker har åbent.

Irma: 40 butikker har åbent.

Føtex Food: 13 butikker har åbent.

Netto: 228 butikker har åbent.

Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

Lukket:

Bilka

Kvickly

SuperBrugsen

Føtex (med undtagelse af Føtex i Ebeltoft)

Netto (med undtagelse af 228 butikker)

Lidl (med undtagelse af otte butikker)

Rema 1000 (med undtagelse af 25 butikker)

Fredag 2. april (langfredag)

Åbent:

Aldi: Alle undtaget fire butikker (Allingåbro, Faxe, Nakskov, Nykøbing Sjælland) har åbent i tidsrummet klokken 8-21.

Dagli'Brugsen: 300 butikker har åbent.

Fakta/Coop 365: 330 butikker har åbent.

Irma: 40 butikker har åbent.

Føtex Food: 13 butikker har åbent.

Netto: 228 butikker har åbent.

Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

Lukket:

Bilka

Kvickly

SuperBrugsen

Føtex (med undtagelse af Føtex i Ebeltoft)

Netto (med undtagelse af 228 butikker)

Lidl (med undtagelse af otte butikker)

Rema 1000 (med undtagelse af 25 butikker)

Lørdag 3. april

Åbent: Alle supermarkeder holder åbent

Søndag 4. april (påskedag)

Åbent:

Aldi: Alle undtagen fire butikker (Allingåbro, Faxe, Nakskov, Nykøbing Sjælland) har åbent i tidsrummet klokken 8-21.

Dagli'Brugsen: 300 butikker har åbent.

Fakta/Coop 365: 330 butikker har åbent.

Irma: 40 butikker har åbent.

Føtex Food: 13 butikker har åbent.

Netto: 228 butikker har åbent.

Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

Lukket:

Bilka

Kvickly

SuperBrugsen

Føtex (med undtagelse af Føtex i Ebeltoft)

Netto (med undtagelse af 228 butikker)

Lidl (med undtagelse af otte butikker)

Rema 1000 (med undtagelse af 25 butikker)

Mandag 5. april (anden påskedag)

Aldi: Alle undtagen fire butikker (Allingåbro, Faxe, Nakskov, Nykøbing Sjælland) har åbent i tidsrummet klokken 8-21.

DagliBrugsen: 300 butikker har åbent.

Fakta/Coop 365: 330 butikker har åbent.

Irma: 40 butikker har åbent.

Føtex Food: 13 butikker har åbent.

Netto: 228 butikker har åbent.

Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb: Den individuelle købmand bestemmer selv, om der er åbent.

Lukket:

Bilka

Kvickly

SuperBrugsen

Føtex (med undtagelse af Føtex i Ebeltoft)

Netto (med undtagelse af 228 butikker)

Lidl (med undtagelse af otte butikker)

Rema 1000 (med undtagelse af 25 butikker

Hvis du fortsat er tvivl om, hvorvidt dit lokale supermarked har åbent, når du har læst denne artikel, kan du se det på supermarkedernes hjemmesider.

Her vil de konkrete åbningstider også fremgå.