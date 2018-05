Som bargæst kan man ikke vide sig sikker på, at man får værdigengstande i jakkelommer erstattet, hvis jakken bliver væk fra en bemandet garderobe.

Det har Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme for nylig afgjort, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

I en konkret sag gav nævnet en forbruger medhold i, at han havde krav på at få erstattet sin jakke, efter den var blevet væk fra en bars bemandede garderobe. Men nævnet gav ham ikke ret i, at han også skulle have erstattet indholdet af lommerne, der blandt andet var nøgler og en lygte.

»Det er vigtigt, at bar- og diskoteksgæsterne er opmærksomme på, at de ikke skal lade værdifulde genstande ligge i lommerne, når de afleverer deres jakke i garderoben. Også selvom den er bemandet. Forsvinder deres jakke i en bemandet garderobe, vil de som udgangspunkt alene have krav på at få erstatning for selve jakken. De kan ikke være sikre på at få erstattet de ting, der eventuelt ligger i lommerne,« siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann i pressemeddelelsen.

Hos Forbrugerrådet Tænk, der sammen med hotel- og restaurationsbranchen sidder med i ankenævnet, har man ét godt råd til bargæsterne:

»Man skal være påpasselig med, hvad man efterlader i sin jakkelomme. Man kan nævne over for garderobepersonalet, at man har nogle ting i lommen og bede om, at de bliver skrevet på garderobemærket eller få et særskilt mærke på dem,« foreslår konstitueret direktør i Forbrugerrådet, Vagn Jelsøe.

Tidligere sager viser, at forbrugere i årets kolde måneder kan få erstattet vinterovertøj som handsker, tørklæder og huer, men baren er i sin gode ret til eksempelvis via skiltning at gøre gæster opmærksom på, at man ikke dækker forsvundne nøgler.