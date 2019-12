Julens fede mad kan hurtigt skabe en prop i dit afløb, hvis ikke du tænker over dine køkkenvaner.

Anden syder, saucen simrer og sværen bobler.

Uanset om I får and eller flæskesteg til jul, så er en fællesnævner, at hovedretten er til den fede side. Og det sætter ofte sine spor på afløbet, som skal stå model til fedt og olie i større mængder end normalt.

Hvis du gerne vil undgå en julekrise, hvor køkkenvasken er ubrugelig på grund af et tilstoppet afløb, så gør du klogt i at tænke lidt over dine vaner.

Sådan lyder rådet fra formand for Danske Kloakmestre Thomas Rasmussen.

- Når man hælder fedt i afløbet, og det køler ned, så størkner det og sætter sig på siden af rørene. Og med tiden stopper røret til, forklarer han.

Mange har gamle og relativt smalle rør, og derfor skal der ikke så meget til at lave en prop, når der bliver skruet op for madlavningen og mængden af fedt i en periode.

- Så vidt muligt skal man slet ikke hælde fedt i sit afløb. Vent til fedtet er størknet på panden, tør det af med papir, og smid det i skraldepanden. Man kan sortere det med madresterne, siger Thomas Rasmussen.

Du skal også dosere dine sæbemængder korrekt, for sæbe er faktisk også en af synderne.

Det skal du IKKE hælde i afløbet - Stegefedt, kaffegrums og andet køkkenaffald skal i skraldespanden. - Olie og friture kan også stoppe kloaksystemet til. - Hold stearin langt væk fra afløbet. - Drop skrappe kemikalier, som belaster miljøet. Kilder: Bolius, Hofor. /ritzau fokus/

- Det opløser fedtet her og nu, men det samler sig igen. Og hvis man bruger for meget, sætter sæben sig også, forklarer han.

Du bør også have en flaske eller en gammel mælkekarton stående ved siden af vasken og hælde olierester deri.

For selv om olien ikke størkner i rørene, så kan den lave aflejringer, fortæller Kathrin Møller Kristiansen, som er driftschef i kloakfirmaet Norva24.

- Det klumper sig fast og kan binde andre ting i rørene, forklarer hun.

Står du med huset fuldt af gæster og en stoppet køkkenvask, er der nogle nødtricks, du kan benytte dig af.

- Det første skridt er at hælde kogende vand i, siger Kathrin Møller Kristiansen.

- Du kan herefter bruge en svupper til at prøve at løsne proppen. Det kan godt virke her og nu, men ofte vil proppen senere sætte sig igen, forklarer hun

Kan du komme til vandlåsen, kan du også prøve at tage den af og rense den. Her kan der sidde lange kalkstykker og blokere.

Begge råder til, at du holder fingrene fra skrappe midler som afløbsrens eller kaustisk soda, som også er miljøbelastende.

Har du fået en uløselig prop i rørene, er det nødvendigt at få fat i en professionel spuler, som kan rense rørene ordentligt igennem.

Og der er god grund til at få gjort noget ved rørproblemerne hurtigt. For det første bliver det kun værre af at vente, og for det andet skaber det et lækkert spisekammer for kloakkens beboere.

- Jo mere skidt der er i vores rør, jo bedre forhold har rotterne. De elsker fedt, siger Thomas Rasmussen.

/ritzau fokus/