Mange køber ny bolig hen over foråret og sommeren, men det kræver benarbejde at få det bedste og billigste boliglån. Læs, hvordan du griber det an.

København. Skal du låne penge til et nyt hus eller en lejlighed, kan det betale sig at undersøge markedet grundigt, før du vælger boliglån.

Ifølge en undersøgelse fra Mybanker er der næsten 50.000 kroner til forskel på, om du låner til markedets billigste eller 10. billigste rente.

- Når man tænker på, hvor meget tid mange bruger på tilbudsjagt for at spare et par hundrede kroner, så er der meget mere at hente ved at kigge på sit boliglån, siger specialkonsulent i finansielt forbrug ved Penge- og Pensionspanelet Morten Holm Steinvig.

Da renten på realkreditlån ligger fast, er der hovedsageligt noget at spare på banklån.

Her er både renter, gebyrer og etableringsomkostninger til forhandling, siger uvildig boligrådgiver hos boligraadgiver.dk Michael Christensen.

- Generelt er vi bange for at skifte bank, men det er noget pjat, for der er rigtig mange gode tilbud i markedet, og der kan godt være både to, tre og fire procents forskel på renterne, siger han.

Første skridt er at indhente et lånetilbud fra din egen bank. På den måde ved du, hvad de kan tilbyde, og hvad du cirka kan købe for.

Derefter skal du indhente tilbud fra andre pengeinstitutter.

- Uden alternativer og en plan B har du ingen chance for at gennemskue, om prisen hos din egen bank er god, og du har heller ikke skyts til at presse dem på prisen, siger Morten Holm Steinvig.

Du kan danne dig et overblik over andre bankers listepriser ved at bruge prissammenligningsportaler.

Men et lånetilbud vil altid være skræddersyet, og derfor skal du have et konkret tilbud i hånden.

Når du har indhentet flere tilbud, skal du passe på, at du ikke sammenligner æbler og pærer.

Du kan for eksempel ikke sammenligne et lån med fast to procents rente, afdrag og en løbetid på 30 år med et flexlån uden afdrag og en løbetid på 20 år.

- De lån, du sammenligner, skal have samme rentetype, være med eller uden afdrag og have samme løbetid, siger Morten Holm Steinvig.

Når det er på plads, kan du sammenligne de samlede omkostninger ved lånet ved at kigge på lånets ÅOP.

Det er bedre end at blive fristet af lånet med den laveste rente, siger Morten Holm Steinvig.

- Hvis man vil prikke bankerne på maven og presse dem til at give et bedre tilbud, kan man nemmere bede dem om at matche prisen, hvis man har en ÅOP, siger han.

Fakta: Det kan du forhandle om

- Renten. Det gælder dog kun for prioritetslån og boliglån, som ikke er finansieret af obligationer. Renten på realkreditlån ligger fast.

- Gebyrer. Som udgangspunkt er alle gebyrer til forhandling. Dog ikke tinglysningsafgifter, som er fastsat af staten.

- Etableringsomkostninger. Du kan forhandle om at slippe for etableringsomkostningerne eller om få et nedslag.

- Flyt alt. Tilbyder du at flytte alle dine forretninger over i banken - for eksempel lønkonto, opsparinger og pensioner - kan du måske forhandle om bedre vilkår på de forretninger, i forbindelse med at du tegner et boliglån.

Kilde: Morten Holm Steinvig.

/ritzau fokus/