I en barsk coronatid har hver dag sine nye historier om butikker og selvstændige, der kæmper for at overleve. Butikskæder, der dropper huslejen for at redde økonomien, og hæderkronede virksomheder, der må dreje nøglen om.

Men i én branche har de lige nu mere travlt end nogensinde:

Blomster- og chokoladebutikker oplever et sandt boom af ordrer, skriver TV2 Øst.

For hvad er mere nærliggende end at sende mor eller bedstemor en blomsterhilsen, når vi nu ikke kan besøge hende?

De blomsterbutikker, tv-stationen har besøgt, har alle mærket et markant fald af besøgende i butikken.

Derimod er der sket en voldsom stigning i antallet af ordre online.

»Jeg har slet ikke fået morgenmad i dag. Jeg startede klokken 07.30 i morges med at pakke blomster ud.«

Mange har tilsyneladende lyst til at sende en blomsterhilsen under coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup Vis mere Mange har tilsyneladende lyst til at sende en blomsterhilsen under coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup

Det siger Malene Mortensen, der er indehaver af Jensens Blomster i Stege til TV2 Øst og tilføjer, at nethandlen er blevet meget, meget større de seneste uger.

For selv om gågaderne stort set er blæst for mennesker, og der derfor heller ikke er mange kunder i butikkerne, så får de butikker, der er medlem af Interflora mange bestillinger på buketter netop nu, forklarer hun.

Malene Mortensen fra Jensens Blomster i Stege fornemmer, at det især er folk, der skulle have været til en rund fødselsdag eller et sølv- eller guldbryllup, der vælger at sende en flot buket, vin eller chokolade.

Og det virker: Blomsterbinderen fortæller nemlig om mange glade og overvældende reaktioner, når hun pludselig står uden for deres dør med en buket.