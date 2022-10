Danmark får en ny supermarkedskæde 11. oktober, når Salling Group – ud af det blå – åbner deres nye kæde ‘Basalt’.

En åbning, som har potentialet til at blive en gamechanger de kommende år.

Konceptet ridset hurtigt op:

Der er ingen kølevarer i butikkerne, og de basisvarer, der er, bliver ikke stillet op på nydelig vis – det står på paller eller i den oprindelige emballage på hylderne. Der er heller ikke åbent om aftenen.

Det bliver altså en super skrabet omgang. Du vader ind på et lager og henter dine varer.

Det betyder dog, at udgifterne til at drive butikken kommer så langt ned, at Salling Group mener, at det vil gøre dem i stand til at sælge varerne 15 procent billigere end resten af markedet.

Mel, pasta, toiletpapir, sukker, dåsetomater. 15 procent billigere.

Det er ren discount. Super-discount. Kald det, hvad du vil. Mogens Bjerre, lektor på CBS, kaldte det ‘retro’.

Og det har han sådan set ret i.

Efter en årrække med økonomisk vækst oplevede vi discountkæderne i Danmark forsøge at blive mindre discount.

De skulle pludselig være pæne, rene – ligne dyre supermarkeder – sælge specialvarer, slå sig op på økologi og mange andre fine tiltag.

Det var kravet fra forbrugerne. De ville have pæne forretninger og lave priser.

Nu er kravet fra forbrugerne i stigende grad pris, pris, pris.

Det krav hører Salling Group og går tilbage til basis på discountmarkedet.

Umiddelbart kommer 'Basalt' på det helt rigtige tidspunkt og ligner det helt rigtige sats for en dagligvarekæde.

Der er selvfølgelig en masse ting, der kan gå galt.

Det første, jeg tænkte på, da jeg hørte om ‘Basalt’, var Nettos onlinebutik ‘Fillop’, som blev lanceret i 2019.

En abonnementstjeneste på nettet med nogenlunde samme varesortiment som det, ‘Basalt’ kommer med.

Der gik under et år, så lukkede Fillop igen. Der var ikke nok penge i det.

Det andet er, at ‘Basalt’ åbner ti butikker frem mod udgangen af 2022.

En ting er at have en kæde med lave priser, men hvis ikke der ligger sådan en butik tæt på kunderne, kan de naturligvis ikke handle der.

Udbredelse bliver en af nøglerne, hvis det her for alvor skal kunne noget.

Og så er der selvfølgelig prispunkterne. Når Salling Group siger, at priserne er 15 procent under resten af markedet, så skal de også være 15 procent under resten af markedet.

Det er kontrakten, du indgår, når du beder kunderne om at hoppe ind i en tidsmaskine og rejse 30 år tilbage i tiden med sterile, uskønne butikker.

Det må ikke glippe, når B.T. på et tidspunkt pristester det her koncept. De priser skal sidde lige i skabet.

Hvad taler så for ‘Basalt’?

Det er Salling Group, der kommer med det.

Købmænd, som er gode til at tjene penge. Salling Group er, på mange måder, en fintunet maskine.

Hvis der er nogen, der kan levere på det her, er Salling Group et rigtig godt bud.

Pris er alt lige nu. Kan de levere på pris og komme ud til kunderne hurtigt, kan det her for alvor blive en gamechanger.

Og hvis det bliver en succes, og det flytter en anselig mængde kunder ind i ‘Basalt’, vil resten af markedet blive tvunget til at reagere.

Det kan de kun gøre på én måde: Ved at matche priserne og tænke i samme baner, som Salling Group har gjort med ‘Basalt’.