Hvis du en gang imellem sælger brugt elektronik, gamle køkkenmaskiner eller noget helt tredje på Den Blå Avis og Facebook Marketplace, er du nok stødt på det:

Den interesserede køber, der gerne vil sende 'en kurer' fra GLS, UPS eller et helt tredje fragtfirma for at hente varen.

Beskederne fra den type køber varierer, men fælles for dem alle er, at der er tale om et meget udbredt svindelnummer.

Men hvad går svindelnummeret ud på? Og hvor udbredt er det rent faktisk?

Det har B.T. sat sig for at undersøge.

Motivationen for at kigge nærmere på det helt specielle svindelnummer opstod, da en besked i fredags løb ind på en B.T.-journalists Whatsapp-konto.

»Hej. Lænestol. Sælger du stadig?« lød beskeden, der henviste til en DBA-annonce med en lænestol, hvor vedkommende havde fundet journalistens nummer.

Og da et »ja« var sendt tilbage, lød næste besked:

»Kunne jeg bruge kurerlevering? Jeg betaler nu til dit kort. Hvor meget?« skrev vedkommende, der kaldte sig John.

Det er her, hvor den erfarne genbrugssælger lader være med at svare, men vi satte os altså for at undersøge, hvordan svindleren helt konkret forsøger at få penge ud af dig.

Det finder man ud af, når man takker ja til kurerlevering og så får tilsendt et link, der sender dig ind på denne side:

Her ses et screenshot af den side, man kommer ind på, når man trykker på svindlerens link Vis mere Her ses et screenshot af den side, man kommer ind på, når man trykker på svindlerens link

Det kunne til forveksling ligne en side hos DBA, men det er det bestemt ikke, fortæller Lene Kristensen, der er kundeservicechef hos DBA.

»Problemet er, at de er blevet rigtig gode til det. Ofte skriver de på dansk, og det hele er meget professionelt. Det er nemt at falde i,« siger hun og fortsætter:

»Vi får henvendelser fra folk, der spørger ind til dette svindelforsøg. Enten fordi de vil gøre os opmærksomme på, at vores navn misbruges, eller fordi de er i tvivl, om henvendelsen er reel.«

Trykker man på 'Modtag Penge', kommer man ind på en ny side, hvor man bliver bedt om at taste sine kortoplysninger, og det er altså dér, man vil få trukket penge.

Her stoppede B.T.s journalist naturligvis, men det hindrede ikke svindleren i at være meget opsat på at få pengene.

Her ses en korrespondance mellem B.T.'s journalist og svindleren Vis mere Her ses en korrespondance mellem B.T.'s journalist og svindleren

Kort efter lagde vi dog kortene på bordet, fortalte om journalistbaggrunden og spurgte, om 'John' ikke helt anonymt ville fortælle, hvorfor han vælger at svindle danskere.

Og så stoppede han med at svare.

Er du blevet snydt af sådan en svindler? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Det er dog faktisk muligt at få den 'rigtige person' bag skærmen til at sige noget, kan 24-årige Liv Larsen skrive under på.

I januar solgte hun nemlig et sengebord på Facebook Marketplace og modtog så en besked fra 'Sabine'.

'Skønt med en mulig køber', tænkte hun, men så kom den besked, hun så mange gange havde modtaget:

Sådan er ser beskeden ud, som man tit modtager, når man sælger ting på DBA eller Facebook Marketplace Vis mere Sådan er ser beskeden ud, som man tit modtager, når man sælger ting på DBA eller Facebook Marketplace

»Okay, men jeg vil gerne komme i dag, men jeg har i øjeblikket travlt med arbejde, jeg sender et UPS-postbud hjem til dig for at give dig kontanter og hente varen,« skrev 'Sabine' tilbage.

Og så blev Liv Larsen frustreret.

»De spilder så manges tid med de beskeder, så jeg valgte at svare tilbage, og da han bad om min adresse, skrev jeg eksempelvis, at den var Go Fuck Yourself Street og så videre,« fortæller Liv Larsen.

Det passede åbenbart ikke svindleren, der kvitterede med en talebesked i retur, som du kan høre øverst i videoafspilleren.

I talebeskeden slynger den udenlandske mand om sig med en masse ord på et udefinerbart sprog, før man hører ham sige:

»You stupid – fuck you.«

Derefter var der ingen korrespondance mellem de to.

Desværre er det ikke alle, som straks opdager, at der er tale om et efterhånden udbredt svindelnummer.

»Vi har enkelte brugere, som har tastet deres DBA-login eller kortoplysninger, og så er det oftest for sent. I den situation skal man straks ændre sin kode og spærre kortet hos sin bank,« fortæller DBAs kundeservicechef, Lene Kristensen, og uddyber:

»Derfor informerer vi også om det på vores hjemmeside og har råd til, hvad man skal kigge efter. Eksempelvis skal man altid holde dialogen på DBA, og så vil et link fra os altid kun være www.dba.dk og ikke andre ord.«

B.T. har kontaktet politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, og her lyder det, at man har fokus på det specifikke svindelnummer, som B.T. beskriver.

Enheden oplyser desuden, at det er generelt for den type svindelsager, at de reelle gerningspersoner er vanskelige at identificere, og at pengesporet ofte fører til udlandet.