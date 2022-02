Det har været en af de mest brutale, langtrukne og sørgelige historier i dansk dagligvarehandel det seneste årti.

Fakta-kædens kollaps i slowmotion har til tider være pinefuldt at følge. Kæmpe underskud, mærkelige tiltag og aldrig rigtigt skarpe på prisen. En mærkelig, trist dødsspiral, hvor tingene er blevet stadig mere grusomme og tunge.

Men det, der er ved at opstå ud af Faktas aske, ser faktisk lovende ud.

I den forgangne uge var min kollega og jeg rundt i 12 af landets supermarkedskæder og købe 40 billige dagligvarer for at se på, hvor du får kurven billigst lige nu.

Coop 365 discount vandt pristjekket.

Det er svært at undervurdere, hvor vigtig den sejr er.

Coop har længe gjort det godt på supermarkedsfronten med kæder som Irma og SuperBrugsen, men har samtidig lignet en koncern, som har sejlet rundt på discountmarkedet med en stadig mere ramponeret Fakta-kæde.

Måske er det ved at være slut. Noget tyder på, at Coop 365 discount er en reel krigserklæring.

Halvdelen af de penge, danskerne lægger i dagligvarehandlen, ender i discountbutikkerne. Det ser ud, som om Coop nu for alvor har fået fat i noget, der kan gøre sig gældende i det segment.

For Fakta-kæden er mange ting gået galt, og det erkender Coop også, når man taler med dem.

Set udefra har butikkernes ofte ringe forfatning altid været et problem, og så har priserne simpelthen aldrig været lave nok.

Jeg har været med til at lave 20 pristjek over ni år. Fakta er aldrig endt bedst. Det er kritisk, når man er discountkæde.

Coop 365 er nærmest et modstykke til Fakta. Pæne butikker. Et meget rent koncept. Og vigtigst af alt: billigt.

De endte nummer to i vores pristjek af mærkevarer i efteråret 2020. De endte nummer to i Politikens pristjek af økologiske fødevarer for få uger siden. Og nu har de så nappet en førsteplads på discountvarerne i vores seneste pristjek.

Faktum er bare, at pris er helt afgørende, når rigtig mange danskere skal vælge supermarked.

Mange af de kunder, der sværger til discountbutikker, er brutale. Får de følelsen af, at varerne er dyre, er de meget hurtigt ude af vagten igen.

Det ser Coop ud til at have forstået. Det er en god start.

Nu bliver udfordringen så at få udbredt Coop 365 discount hurtigt nok. I dag er der kun 77 butikker i kæden, og målet er at åbne 100 til i 2022. Det sker som oftest ved at omdanne Fakta-butikker til det nye koncept.

Det kan være, Coop skal se på, om det skifte fra Fakta til Coop 365 discount kan ske endnu hurtigere.

Meget tyder nemlig på, at vi er på vej ind i en periode, hvor mange danskere vil søge mod discount for at få billige fødevarer, som ellers stiger i pris alle vegne.

Her vil Coop 365 være et godt sted at starte, viser vores pristjek.

Det er naturligvis et problem for Coop, at Coop 365 discount ikke er tæt på nok danskere lige nu, fordi de ikke har særligt mange butikker i forhold til konkurrenterne.

Men at de formår at vinde et pristjek – det gør Coop-kæderne ellers aldrig – er virkelig en god start, som de med rette vil fejre med champagne og en lille skive kage.

Nu bliver udfordringen så at holde dampen oppe.

Der er masser af konkurrenter, som vil slås for at sikre, at Coop 365’s sejr bliver en engangsforestilling.