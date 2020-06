Det år, som vi forstillede os, da vi skød det nye år ind nytårsnat, er nok meget langt fra den virkelighed, som vi befinder os i lige nu.

Et af de steder i samfundet, hvor det står soleklart, er det danske boligmarked, hvor udbuddet af boliger har nået et historisk lavpunkt: Siden 2007 har antallet af boliger til salg ikke været så lavt som nu.*

Det viser tal fra boligsitet Boliga.dk.

Hvis man ser tilbage til den første dag i juni for 13 år siden, kunne de danske boligkøbere således finde deres nye hjem blandt 64.200 boliger til salg, sidste år samme dag var der 67.500 udbudte boliger at vælge imellem, men 1. juni i år var der over 12.000 færre boliger til salg på landsplan - og altså blot; 55.000 boliger at falde for.

Det er resultatet af et forår, hvor der i april og maj var 12 procent færre huse til salg, end i samme periode sidste år og et tegn på, at sælgerne har været ukarakteristisk forsigtige;

»Når det er forår, er det højsæson for bolighandel - og det ved sælgerne, så vi plejer at se en kraftig stigning i boligudbuddet, men det her forår har været noget anderledes, man kan nærmest kalde det et "forsømt forår",« siger boligøkonom i Jyske Bank Mikkel Høegh til Boliga.dk.

»Usikkerheden i samfundet har fået sælgerne til at vente med sætte til salg, fordi de er bange for, at der ikke er nogle købere. I stedet ser de tiden an i håb om, at de kan sælge til højere priser, når hele den her usikkerhed er taget lidt af,« siger han.

Hvad med priserne?

Indtil videre har det lave udbud af huse ikke påvirket priserne synderligt. 1. juni sidste år kostede villaerne på markedet i gennemsnit 14.700 kroner pr. kvadratmeter på landsplan, hvor prisniveauet for en tilsvarende huskvadratmeter i år ligger på omkring 14.500 kroner.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Der er altså tale om et lille fald, men der ikke noget, der tyder på, at der er de helt store svingninger på vej i huspriserne.

»Lavt udbud giver anledning til højere priser, så det i sig selv understøtter prisudviklingen, men der sker så meget andet i samfundet omkring os lige nu, som får priserne til at forblive lave, så det lave udbud virker faktisk stabiliserende på markedet,« siger Mikkel Høegh til Boliga.dk.

»Hvis priserne skulle begynde at stige helt vildt, så vil udbuddet også stige, og priserne tilpasse sig efter det, så det stabile prisniveau lige nu, viser egentlig, at vi har et sundt boligmarked i øjeblikket, som virker,« siger Mikkel Høegh, der forventer et lille fald i huspriserne i 2020, som dog vil rette sig selv ud næste år.

Gentofte, Rudersdal og Rødovre Kommune er de steder i landet, hvor udbuddet af huse til salg er faldet mest de seneste to måneder - her har det været henholdsvis 36, 34 og 29 procent færre hjem at vælge imellem for køberne.

I den modsatte ende er der ikke sket det store i Lejre, Herlev og Mariagerfjord Kommune - her antallet af huse til salg endda steget en lille smule med mellem tre og syv procent.

*Boliga.dk’s boligstatistik over antal udbudte boliger til salg på landsplan går tilbage til 2007. Boliga.dk har udregnet det samlede antal udbud af alle boliger samt den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser pr. 1. juni 2020 og 2019.