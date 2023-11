Hvis du skal ud på weekendtur i bilen, er det måske en idé at køre forbi tanken netop nu.

Friske tal fra Circle K viser, at der fredag er årets billigste pris på benzin. I hvert fald indtil videre. Det skriver Finans.dk.

En liter skal stå dig i 13,33 kroner, og det er et markant fald fra august, hvor det toppede ved omkring 15 kroner for en liter.

Grunden, til at prisen på benzin falder, er, at råoliepriserne er gået ned. Der er sket et fald på 14 procent på en måned.

Investeringsøkonom Per Hansen kommer med et bud på, hvad der ellers sker med priserne på benzin:

»Olieprisen kan falde yderligere, men det er formentlig ikke meget. Der kan meget vel komme en vækstafmatning, som presser efterspørgslen,« siger investeringsøkonomen til Finans.dk.

»I forvejen er forholdet mellem den olie, der er til salg og den efterspørgsel, som der er, ret stramt. Sandsynligheden for, at benzinprisen yderligere falder markant, er mindre.«

Det er dog ikke kun selve brændstofpriserne, man kan se, går igennem nogle forandringer i disse år.

B.T. kunne for nylig berette, hvordan stationer som Circle K også er presset på deres overlevelse af de mange elbiler, der rammer vejene. Det kan man læse mere om her.