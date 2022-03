For godt 12 år siden sad jeg på mit kollegieværelse og læste lektier, da et stykke papir blev skubbet ind under min hoveddør.

Jeg kan stadigvæk se det stykke papir for mig. Det var en prisliste til et koncept, som bragte mange af os dovne studerende stor glæde.

En af kollegiets beboere havde åbnet en lille butik, hvor man kunne købe øl, sodavand, slik, chips og andre gode ting, og det eneste, man skulle gøre, var at sende en sms til et nummer med en indkøbsseddel.

15 minutter senere stod han foran døren med varerne. Han blev hurtigt populær og var savnet, da han flyttede ud igen.

Jeg havde glemt alt om den butik, indtil flere af mine København-baserede kollegaer for nogle måneder siden begyndte at tale om, at de havde fået leveret både øl, chips og dagligvarer på forbløffende kort tid fra et par nye tjenester i byen.

De havde bestilt varerne på telefonen, og i flere tilfælde var der gået under 20 minutter, før der stod en mand med varerne ude foran deres dør.

Som en sagde: »Jeg fatter ikke, at de kan gøre det så hurtigt.«

Så det prøvede vi af i den forgangne uge her på B.T. Vi bestilte ingredienser til spaghetti bolognese fra Wolt og Gorillas, og så tog vi tid på, hvor hurtigt de kunne stå foran indgangen i Pilestræde med varerne.

På under 11 minutter havde vi fået leveret fra dem begge.

Jeg er fuldstændigt fascineret. Det er jo helt absurd. Jeg fatter stadigvæk ikke, at det kan lade sig gøre på så kort tid. En ting er at pakke varerne på 11 minutter, men at pakke OG transportere dem?

Det er sindssygt interessant. Og det kan ende med at blive en tiltrængt håndgranat ind i et marked, der måske trænger til at blive rusket lidt op.

Dagligvarer til døren er jo et koncept, som har været til stede i Danmark i mange år nu, og som for alvor fik luft under vingerne under coronakrisen.

Især Nemlig.com har virkelig investeret massivt – og derfor også lavet kæmpe store underskud i mange år – i at få os danskere til at købe vores dagligvarer på nettet.

Nu får de så pludselig konkurrence af de her selskaber, som slår sig op på voldsom hastighed.

Det her ligner noget, der reelt kan ende med at være en bombe under et marked, som virker relativ fastlåst og firkantet.

Bevares: Wolt og Gorillas er langt mindre størrelser end Nemlig, Coopmad, Føtex og Vigo. De har hverken lige så store udvalg eller udbredelse.

Men hastighed er virkelig en spidskompetence, som kan føre dem langt, tror jeg.

Vi har set Amazon Prime gøre det gennem længere tid rundtomkring i verden. Levere varer på under en time.

Nu er det så kommet til Danmark. Og jeg er helt sikker på, at det er kommet for blive. Nu er spørgsmålet bare, hvor hurtigt det breder sig til resten af landet.

I en tidsalder, hvor 'convenience' – bekvemmelighed – er et af de største buzz-ord i dagligvarebranchen, ligner det her et af de større skridt fremad.

Meget tyder på, at danskerne har taget godt imod de her tjenester og bestiller på livet løs.

Er kunderne bare halvt så tilfredse, som vi var med vores lille købmand på mit kollegie, bliver det en bragende succes.