Vi hoster, pruster og snotter. Både kighoste, mycoplasma (kold lungebetændelse, red.), RS-virus, covid-19 og influenza er i omløb.

Det giver travlhed hos Sundhedsstyrelsen, der lige nu oplever ekstra mange henvendelser i deres telefonrådgivning.

»Vi får mange forespørgsler om retningslinjerne for covid-19 – især fra skoler og daginstitutioner. For hvordan var det nu lige det var …? Var det to dage man skulle blive hjemme? Og var det to meters afstand, man skulle holde,« siger Kirstine Moll Harboe, der er konstitueret enhedschef for Beredskab og smitsomme sygdomme i Sundhedsstyrelsen.

De fem sygdomme, der lige nu florerer giver alle symptomer som feber, forkølelse, hoste og luftvejsinfektioner. Som sektionsleder hos Statens Serum Institut, Bolette Søborg, har sagt til B.T.:

»Det er ikke muligt for borgerne selv at vurdere, hvad de fejler.«

Under corona-pandemien blev vi vant til at covid19, det er noget, vi skal teste. Foto: Boris Roessler/AP/Ritzau Scanpix

Derfor kan man let forfalde til at slå et smut omkring supermarkedet, apoteket eller Matas, hvor man kan købe hjemmetest til priser mellem 29 og 240 kroner stykket, der kan afsløre, om det er coronaen, der har ramt én.

Men de penge kan man sagtens spare, lyder rådet fra Sundhedsstyrelsen.

»Jeg kan ikke se nogen grund til at lade sig teste, hvis man er syg med snue og hosten. Det vigtigste er, at man følger de fem gode råd, blandt andet om at blive hjemme, hvis man er syg,« siger Kirstine Moll Harboe.

Fem gode råd – uanset hvad du fejler: Bliv hjemme, hvis du er syg.

Luft ud og skab gennemtræk.

Vask dine hænder eller brug håndsprit.

Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Host og nys i ærmet.

Mens coronapandemien rasede, var der god grund til at tage en test, når man var syg. Men nu er vi på den anden side.

Der er ikke længere grund til at tage en corona test. Sådan lyder meldingen fra Sundhedsstyrelsen. Foto: Maria Hedegaard/Ritzau Scanpix

»Vi ser på covid-19 som en luftvejssygdom på linje med andre luftvejssygdomme. For langt de fleste af os, er det ikke farligere end andre influenzaer eller forkølelsessygdomme,« siger hun, men forstår godt forvirringen:

»Vi har været igennem en pandemi, der var helt særlig, og hvor vi alle gjorde meget for at beskytte de mest sårbare. Det sidder dybt i folk, og vi husker alt det, vi har lært.«

Cirka 75 procent af alle over 65 år er vaccineret mod covid-19 og influenza, og på plejehjemmene har cirka 86 procent taget imod en vaccination, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Ifølge tal fra SSI er 1.497 danskere den sidste uge registreret syge med corona, mens 566 danskere er blevet indlagt med sygdommen. Der er fundet 591 bekræftede tilfælde af influenza, mens 146 er indlagt med influenzasymptomer. Men mange flere er syge, lyder det fra SSI, for tallene er kun udtryk for de test, der er foretaget hos læger.

Fremover er det netop lægerne, der skal afgøre, om der er grund til at syge skal lade sig teste for corona.

»Har du talt med din læge om at du er i særlig risiko, hvis du får corona, skal du måske tage en test, hvis du bliver forkølet. Ikke med henblik på at isolere dig, men fordi du måske skal i behandling,« siger Kirstine Moll Harboe.

Dem, der fra nu af eventuelt skal bruge penge på en test, er personer, der har symptomer, føler sig syge, og i øvrigt kan svare ja til en af følgende:

Er ældre og sårbare.

Gravid.

Har kroniske sygdomme.

»Føler man sig snottet, inden man skal besøge sin gamle mormor, kan man måske også tage en test, eller udskyde sit besøg til man er helt rask. Men der er ingen anbefalinger om, at vi går og tester os for covid-19,« fastslår Kirstine Moll Harboe.

