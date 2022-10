Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har alle dage været en fordel at have styr på sin pensionsordning.

Men specielt i disse tider med tumult på finansmarkederne, er det ekstra vigtigt.

Derfor er det bekymrende, at under halvdelen af pensionsmodne danskere tjekker deres pensionsordninger.

Det mener i hvert fald et af Danmarks største pensionsselskaber, Sampension, skriver Finans.

»Det er vigtigt, at man af og til tjekker op på sin pensionsordning. Det gælder ikke mindst i perioder som i år med modvind på finansmarkederne og negative afkast. I værste fald kan det betyde, at man får mindre at leve af som pensionist end forventet, eller at man må gå senere på pension.«

Det siger Anne-Louise Lindkvist, kunderådgivningschef i Sampension, til mediet – og referer til en ny undersøgelse, Epinion har foretaget.

Den viser, at det for 13 procent af 57-65-årige er 'flere år siden,' at de har tjekket deres pensionsordning. To procent angiver, at de aldrig har tjekket pensionsordningen.

36 procent svarer desuden, at det er 'flere år tilbage', at de har fået rådgivning, mens 19 procent aldrig har fået pensionrådgivning.

Pension har generelt ikke danskernes store interesse, viser undersøgelsen. Blandt alle aldersgrupper erklærer to ud af tre sig nemlig i 'meget høj,' 'høj,' eller 'nogen grad' enig i, at pensionsordning er den del af økonomien, som interesserer dem mindst.