Den er nærmest forsvundet fra de farvande, hvor den normalt fanges og bringes til køledisken. Og derfor er prisen nu blevet så høj, at flere helt fravælger den.

Stenbideren, hvis rogn mange danskere nyder godt af, er blevet en mangelvare.

Det skriver TV2 Nord.

Derfor er prisen på stenbiderrogn i år steget til 220 kroner per 100 gram.

Det skyldes, at der i starten af året simpelthen ikke er blevet fanget nok stenbidere. Og forklaringen ligger ikke lige for.

»Selvfølgelig er vi bekymrede over det, men vi er bare så vant til at lægge en direkte forklaring på det, og den er ikke fundet endnu. Jeg kan ikke stå og sige, om det er, fordi de ikke svømmer her ned eller sælernes skyld. Men lige nu kan vi konstatere, at der ikke kommer ret meget ind,« siger Henrik Bech, formand for Dansk Kystfiskerforening til mediet.

Fiskehandlerne køber derfor ikke stenbidere hjem længere, da de på grund af prisstigningerne simpelthen ikke bliver solgt.

Stenbideren er dog ikke den eneste fisk, der er blevet dyrere.

Prisen på norsk laks har også nået historiske højder.

Ifølge Finansavisen er prisen på norsk laks steget til 80 danske kroner per kilo. Det er en ny rekord. Den tidligere rekord på 74 kroner per kilo blev sat ugen før.

Det er blandt andet den høje efterspørgsel på laks, der har sendt priserne i vejret. Udover det er det også blevet dyrere at producere laks som følge af dyrere el, foder og brændsel.

Ifølge Fødevarestyrelsen er størstedelen af den laks, der bliver spist i Danmark norsk.