Det kan potentielt komme danske telekunder til gode, at energikoncernen Norlys nu køber Telias danske forretning.

Det vurderer B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, efter handlen til 6,25 milliarder kroner fredag blev underskrevet.

»Det er en telegigant, vi ser blive bygget op for øjnene af os,« siger Kjeldsen om Norlys, der har »buldret fremad« i de seneste år og opkøbt adskillige brands indenfor både tv- og fibernet.

»De har opslugt Boxer og Stofa indenfor halvandet år, de udvider hele tiden på fibernet-delen, og nu har de så fået et stort teleselskab. Det er et stort skridt.«

Niels Philip Kjeldsen, forbrugerredaktør, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Niels Philip Kjeldsen, forbrugerredaktør, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Han vurderer, at Norlys er ved at udvikle sig til en konkurrent til YouSee, som leverer tv, telefoni og bredbånd.

»Det bliver interessant for kunderne at følge. Når store teleselskaber går i konkurrence, åbner det altid nye muligheder i forhold til produkter og priser for forbrugerne.«

Konkret, siger Kjeldsen, har Norlys før nævnt, at selskabet gerne vil levere helhedsløsninger til husstanden – det vil sige både tv, streaming, el, fibernet og telefoni.

Det bliver »spændende« at se, hvordan det vil udforme sig i virkelighedens verden, mener han.