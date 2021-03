Tiden, hvor køberne kunne tage sig god tid, ose lidt rundt på boligmarkedet og besøge flere åbent hus-arrangementer før de endelig tog en beslutning og skrev under på en købsaftale, er i øjeblikket blot et minde.

Lige nu er der nemlig mange købere til de få boliger, der er til salg - og det kan især mærkes på det meget populære boligområde i og omkring København.

I de to hovedstadskommuner, København og Frederiksberg, er udbudskvadratmeterpriserne på lejlighederne steget med henholdsvis 13 og 15 procent på bare ét år - mens antallet af udbudte ejerlejligheder i samme periode er faldet med hele 36 procent.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

»Det er virkelig fart på markedet lige nu.«

»Sidste gang, at jeg har oplevet noget lignende i mine 26 år i branchen, var i nullerene. Det er dog ikke det helt samme niveau som dengang, hvor der kunne møde 50 mennesker op på et åbent hus,« siger Anne Crone fra Danbolig, der er indehaver af flere mæglerforretninger i København.

»Min vurdering er ikke, at vi befinder os ikke i en boligboble, men ligesom dengang, er der ubalance mellem udbuddet af boliger til salg og efterspørgslen, hvilket gør køberne mere desperate for at få en bolig, fordi der er så mange om buddet.«

For øjeblikket koster en ejerlejligheds-kvadratmeter i Københavns Kommune i gennemsnit 53.900 kroner - mens en tilsvarende i Frederiksberg står udbudt til 56.600 kroner.

Det betyder at en gennemsnitlig lejlighed i hovedstaden på 80 kvadratmeter koster omkring 4,4 millioner kroner.

Det vilde vesten

Lige nu er der ifølge Boliga.dk blot 2.070 ejerlejligheder til salg i hele hovedstadsområdet, mens der 1. marts sidste år var 3.252 lejligheder på markedet for køberne af vælge mellem.

For at sikre sig at få en af de få boliger, som kommer på markedet, bliver der tyet til nye strategier og taktikker hos nogle mæglere, der mest af alt minder om det vilde vesten. Det fortæller indehaver af LokalBolig Valby, Benjamin Hansen:

»Vi har blandt andet haft en sælger, der så sig nødsaget til at opsige sin formidlingsaftale med os, fordi hun ville købe en lejlighed, der var til salg hos en anden mægler.«

»Den var betinget af eget salg - og hun håbede derfor, at hendes chancer for at få den var større, hvis de også stod for salget af hendes egen bolig,« siger han til Boliga.dk.

»Det var selvfølgelig noget, den anden mægler havde fået hende til, men desværre solgte de den lejlighed, hun gerne ville have til nogle andre. Så nu ”hænger” hun på en mægler, hun i første omgang havde fravalgt. Det er det vilde vesten. Det koster mange penge at opsige en formidlingsaftale.«

Vær realistisk

Er man på boligjagt i det københavnske lyder rådet fra Benjamin Hansen, Lokalbolig, at man skal sælge sin egen bolig først, for at have en chance - mens Anne Crone, Danbolig, overfor Boliga.dk fremhæver hjemmearbejdet inden processen skydes i gang, som købernes bedste træk:

»I et marked, hvor priserne er stigende og sælgerne sidder med alle kortene på hånden, er det vigtigt at køberne tager et kig på deres situation helt i starten af søgeprocessen, så de ved, hvor meget de kan byde og dermed få en reel chance på boligmarkedet lige nu, hvor der så mange købere til hver bolig.«

»Det er også en god idé at skrive sig op i mæglernes køberkartotek, nu hvor mange boliger bliver handlet som skuffesalg, inden de kommer på markedet,« siger Anne Crone.

