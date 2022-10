Sidste lørdag havde jeg et af de øjeblikke, hvor jeg så ned på min telefon og uforvarende kom til at grine højlydt.

Det var ikke en video på Facebook eller en sjov opdatering på Twitter, der fik aktiveret mine lattermuskler. Det var endnu et udspil med skattelettelser til de trængte forbrugere.

Efter en regeringsperiode med godt 40 stigninger i afgifter og skatter, gik regeringen – Socialdemokratiet – ud med et udspil om skattelettelser på fire milliarder kroner til folk i arbejde.

Min latter handlede ikke om Socialdemokratiet.

Det handlede om, hvor forudsigeligt det udspil egentlig var, fordi Socialdemokratiets to hovedmodstandere, Venstre og Konservative, har netop den slags skattelettelser på valgpamfletterne lige nu.

Et præg af satire begynder nu så småt at indfinde sig i valgkampen.

Og som det er med satire: Det er både underholdende og lidt skræmmende.

Der er selvfølgelig persongalleriet:

Mette Frederiksen, som efter nogle år med dybt alvorlige sager og en meget bestemt facon pludselig annoncerede, at nu ville hun smile mere, fordi en person i Aalborg havde sagt til hende, at hun ikke smiler nok.

Fra det øjeblik har Mette Frederiksen nærmest skiftet persona og er nu en konstant smilende og overskudsagtig statskvinde. Hvad skete der lige med ‘Lev med det’?

Så er der Søren Pape Poulsen, som brandede sig på ordentlighed.

På få uger er han smuldret sammen i målingerne på spektakulær vis under en bunke af halvt absurde og halvt alvorlige sager ført frem af Ekstra Bladets vedholdende journalister.

Og så er der Jakob Ellemann-Jensen, der åbenbart er så stiv i betrækket, at han, da han fik ordet på TV 2 og kunne sige lige, hvad han ville til danskerne, startede med at fortælle, at han godt kan virke lidt stiv i betrækket!

Nå, tilbage til skattelettelseskarrusellen.

Socialdemokratiet kom altså med et udspil om skattelettelser, der lignede Venstres ret meget i størrelse og stil.

Venstre har så trådt på pedalen og taler nu hele tiden om flere og dybere skattelettelser.

Konservative har fra starten spillet ud med skattelettelser, der er så heftige, at selv kollegaer i blå blok har sagt ‘puha’.

Det skal siges:

Da B.T. regnede på det i den forgangne uge, viste det sig, at vi taler om skattelettelser, der vil give dig et sted mellem 175 og 500 kroner mere i hånden om måneden alt efter parti, og at de penge nok først er i dine hænder om flere år, men lad nu det ligge.

Vi er nu inde i overbudsfasen. Og der er stadigvæk lang vej hjem herfra.

De beløb, du som inflationsramt forbruger vil blive lovet i tv, bliver ikke mindre.

Imens står så en masse økonomer i baggrunden og vifter nærmest panisk med armene og råber ‘stoooop’.

De er gået fra at ryste på hovedet i det stille til at sove dybt uroligt om natten over al den her snak om skattelettelser og checks, der vil resultere i, at der pumpes en masse penge ud til danskerne.

Kommer pengene fossende, er der høj risiko for, at inflationen forbliver høj, fordi efterspørgslen bliver stimuleret, og det vil blot forlænge den ekstremt kedelige situation, vi har befundet os i det seneste år.

Økonomerne tør dog ikke sige særlig meget offentligt, da de frygter at blive beskyldt for at påvirke valgkampen direkte.

Så: Vi har hovedpersoner, der nemt kan skrives ind i en politisk satire, og vi har politiske udspil og en stadig mere forhutlet præsentation af dem – til tider lyder det som noget, man har fundet på over morgenkaffen – der så småt begynder at få karakter af satiriske indslag.

Og det er slet ikke slut endnu!!

Det er bare med at finde popcornene frem, læne dig tilbage i sofaen og smile, mens showet folder sig ud.